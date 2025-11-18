Вышел отрывок из третьей части "Аватара"

18 ноября Avatar опубликовала отрывок из третьей части знаменитой серии "Аватар: Огонь и пепел" Джеймса Кэмерона, сообщает Zakon.kz.

В минутном отрывке главные герои – Ло’ак, Кири, Туктирей и Майлз по прозвищу Паук убегают от вулканического клана во главе с Варанг. Персонажи отправляются вниз по течению.

"Салли никогда не сдаются", – успокаивает остальных Ло’ак.

Антагонистами третьей части "Аватара" стал вулканический клан Мангкван из Пепельной деревни. Художник-постановщик Дилан Коул отмечал, что внешний вид этого места сильно контрастирует с тем, какой зритель видел Пандору прежде – яркой и красочной.

Фото: Facebook/Avatar

Хронометраж "Огня и пепла" составит 3 часа 15 минут. Таким образом, это будет самая длинная лента в серии. Первая часть шла 2 часа 42 минуты, а "Путь воды" – 3 часа 12 минут.

Премьера картины назначена на 19 декабря.

