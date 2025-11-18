Вышел отрывок из третьей части "Аватара"
Фото: Facebook/Avatar
18 ноября Avatar опубликовала отрывок из третьей части знаменитой серии "Аватар: Огонь и пепел" Джеймса Кэмерона, сообщает Zakon.kz.
В минутном отрывке главные герои – Ло’ак, Кири, Туктирей и Майлз по прозвищу Паук убегают от вулканического клана во главе с Варанг. Персонажи отправляются вниз по течению.
"Салли никогда не сдаются", – успокаивает остальных Ло’ак.
Антагонистами третьей части "Аватара" стал вулканический клан Мангкван из Пепельной деревни. Художник-постановщик Дилан Коул отмечал, что внешний вид этого места сильно контрастирует с тем, какой зритель видел Пандору прежде – яркой и красочной.
Фото: Facebook/Avatar
Хронометраж "Огня и пепла" составит 3 часа 15 минут. Таким образом, это будет самая длинная лента в серии. Первая часть шла 2 часа 42 минуты, а "Путь воды" – 3 часа 12 минут.
Премьера картины назначена на 19 декабря.
15 ноября на встрече с Папой Римским известная актриса Кейт Бланшетт вручила понтифику подарок.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript