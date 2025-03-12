#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
488.53
531.91
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
488.53
531.91
5.68
Культура и шоу-бизнес

Фрэнсис Коппола признался в отсутствии денег на новые фильмы

Фрэнсис Коппола сказал, что у него нет денег на новые фильмы, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 07:37 Фото: Instagram/francisfordcoppola
Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Фрэнсис Коппола рассказал об отсутствии средств для производства новых фильмов, сообщает Zakon.kz.

Режиссер поделился, что бюджет его следующей картины будет весьма ограничен, после неудачи последнего фильма "Мегалополис", который получил "Золотую малину" за худшую режиссуру, пишет Concequence. Коппола сказал, что "вложил все средства, которые занял, в "Мегалополис"", но фильм провалился в прокате и не окупился от слова совсем.

При бюджете в 120 млн долларов, кассовые сборы составили всего около 14 млн.

При этом, "Мегалополис" должен был стать, по сути, воплощением мечты режиссера, потому что это очень давний проект, идею которого Коппола вынашивал почти 50 лет. Он даже продал две свои винодельни, чтобы финансировать "Мегалополис". Сейчас режиссер пессимистично предполагает, что чтобы вернуть вложенные деньги, ему потребуется 15 или 20 лет, а сейчас денег у него нет.

Недавно на отсутствие денег пожаловался сын Джо Байдена. Оказалось, что после ухода Байдена с поста президента США картины Хантера Байдена перестали покупать.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Певица Натали посвятила пост своему умершему мужу
Культура и шоу-бизнес
04:40, 12 марта 2025
Певица Натали посвятила пост своему умершему мужу
Джиджи Хадид рассказала о романе с Брэдли Купером
Культура и шоу-бизнес
03:10, 12 марта 2025
Джиджи Хадид рассказала о романе с Брэдли Купером
Молодая жена Гарика Харламова уехала из России в США
Культура и шоу-бизнес
23:10, 11 марта 2025
Молодая жена Гарика Харламова уехала из России в США
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: