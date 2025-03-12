Фрэнсис Коппола признался в отсутствии денег на новые фильмы

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Фрэнсис Коппола рассказал об отсутствии средств для производства новых фильмов, сообщает Zakon.kz.

Режиссер поделился, что бюджет его следующей картины будет весьма ограничен, после неудачи последнего фильма "Мегалополис", который получил "Золотую малину" за худшую режиссуру, пишет Concequence. Коппола сказал, что "вложил все средства, которые занял, в "Мегалополис"", но фильм провалился в прокате и не окупился от слова совсем.

При бюджете в 120 млн долларов, кассовые сборы составили всего около 14 млн.

При этом, "Мегалополис" должен был стать, по сути, воплощением мечты режиссера, потому что это очень давний проект, идею которого Коппола вынашивал почти 50 лет. Он даже продал две свои винодельни, чтобы финансировать "Мегалополис". Сейчас режиссер пессимистично предполагает, что чтобы вернуть вложенные деньги, ему потребуется 15 или 20 лет, а сейчас денег у него нет.

Недавно на отсутствие денег пожаловался сын Джо Байдена. Оказалось, что после ухода Байдена с поста президента США картины Хантера Байдена перестали покупать.