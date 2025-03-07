Сын Байдена пожаловался на нехватку денег после ухода отца с поста президента США

Бизнесмен Хантер Байден пожаловался на финансовое истощение, которое наступило после завершения президентского срока его отца Джо Байдена, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, 55-летний Хантер Байден пожаловался, что его картины перестали покупать с тех пор, как его отец перестал быть президентом США. Живописью сын Байдена начал заниматься, когда лечился от наркозависимости. Помимо этого, в 2021 году он выпустил мемуары "Beautiful Things". Однако проблемы у Хантера начались сразу после того, как его отец покинул Белый Дом.

Хантер заявил, что у него долги на несколько млн долларов, что он потерял свой дом из-за пожаров в Лос-Анджелесе и ему негде жить и что никто не покупает его произведения искусства. С декабря 2023 года ему удалось продать всего одну картину за 36 тыс. долларов. При этом, по его словам, за предыдущие два-три года у него купили целых 27 картин.

Продажи мемуаров Хантера "Beautiful Things" также упали в три раза. Со слов Хантера, он просто потрясен тем, что интерес к его работе испарился, когда политическая роль его отца изменилась, и теперь он фактически разорен.

Пока любимый сын Байдена жалуется на отсутствие интереса к его творчеству, американские ветеринары исправно выполняют свою работу. Например, недавно они спасли собаку, которая съела множество вещей своих хозяев.