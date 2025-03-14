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Культура и шоу-бизнес

Меган Маркл запускает новый проект, который высмеяли еще до выхода

Выйдет новый подкаст Маркл Маркл , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 07:25 Фото: pixabay
8 апреля супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская запустит подкаст "Confessions of a Female Founder", который уже захейтили в Сети, сообщает Zakon.kz.

Подкаст Меган Маркл под названием "Исповедь женщины-основательницы" – это совместный проект герцогини Сассекской и компании Lemonada Media. По информации выпускающей компании, в эпизодах подкаста будут откровенные беседы Меган с женщинами-предпринимательницами и подругами Маркл, которые расскажут об успехе, борьбе и поведают никогда ранее не озвученные истории.

"Соскучилась женщина по работе в декрете, понимаем", – с иронией встретили новость Instagram-пользователи.

В свою очередь креативный директор Lemonada Media Стефани Виттельс Вакс дала интервью изданию People. С ее слов, слушателей ждут беседы, которые больше напоминают разговоры в комнате для отдыха, чем за переговорным столом.

"Меган очень теплый и гостеприимный человек, и это чувствуется в ее интервью. Она создает комфортную обстановку для своих гостей, чтобы они могли рассказать захватывающие личные истории и раскрыться так, как они, вероятно, не делали этого раньше на публике", – подчеркнула она.

Но пользователи сети продолжали нелестно высказываться по поводу нового проекта Меган.

  • "Надеюсь, гости будут не из прошлого подкаста, а то опять картинка красивая, а по существу ничего нового не появится";
  • "Мне очень импонирует, что она пытается работать, позиционирует себя как работающая мама и жена. Но, что за команда творческих импотентов с ней работает?! Один проект "свежее" другого!";
  • "Вот хочу, чтобы у нее был какой-нибудь красивый и интересный проект, но как начинаю слушать – сплошной сироп";
  • "Идея подкаста просто огонь, но почему-то я уверенна, что исполнение будет мега обыденное";
  • "Такое уже было... Успешных женщин никто не слушал... Про себя любимую начнет рассказывать".
"Какая скучная тема… Ну, точнее, название подкаста", – разочарованно высказалась одна из комментаторов.

Недавно на странице королевства в Instagram, король Великобритании Чарльз III тоже анонсировал запуск собственного подкаста "The King’s Music Room".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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