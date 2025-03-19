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Культура и шоу-бизнес

13-летняя дочь Киркорова посвятила трогательный пост дедушке

Дочь российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, Алла-Виктория, народный артист РФ Бедрос Киркоров, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 18:00 Фото: Instagram/fkirkorov
Дочь российского эстрадного певца Филиппа Киркорова – 13-летняя Алла-Виктория поблагодарила дедушку за любовь, которую он ей подарил, сообщает Zakon.kz.

18 марта 2025 года возрасте 92 лет ушел из жизни народный артист РФ Бедрос Киркоров. Об этом рассказал его сын Филипп.

"Сегодня днем не стало моего дедушки. Мне очень трудно это говорить. Дедушка всегда будет в моем сердце, и всегда буду помнить его. Спасибо за ту любовь, что он мне дал", – написала в тот же день вечером в своем Telegram-канале Алла-Виктория Киркорова.

Подписчики наследницы короля эстрады выразили семье соболезнования.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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