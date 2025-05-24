#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.84
579.7
6.39
Культура и шоу-бизнес

Дочь Киркорова заявила, что у детей Пугачёвой было несчастное детство

Филипп Киркоров с детьми, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 18:48 Фото: Instagram/allavictoriyakirkorova
13-летняя дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория в соцсетях ответила критикам, заявив, что у нее было счастливое детство – в отличие от детей Аллы Пугачёвой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Gazeta.ru, в комментариях к ее видео в TikTok пользователи упрекали девочку в "развязном" поведении и ставили в пример наследников Пугачёвой и Максима Галкина.

В ответ Алла-Виктория написала: "Меня никто ни к чему не принуждал, и я выросла хорошим человеком. Не думаю, что счастливое детство – это стоять по нескольку часов у пианино".

Филипп Киркоров воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью: дочь Аллу-Викторию (2011) и сына Мартина (2012).

23 мая стало известно, что король российской эстрады Филипп Киркоров попал в больницу в Москве. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Звезда шоу "Импровизация" и "Громкий вопрос" попал в психиатрическую клинику
Культура и шоу-бизнес
13:24, Сегодня
Звезда шоу "Импровизация" и "Громкий вопрос" попал в психиатрическую клинику
Макпал Исабекова рассказала о сложных процедурах в больнице
Культура и шоу-бизнес
06:55, Сегодня
Макпал Исабекова рассказала о сложных процедурах в больнице
В Европе нашли дочь покойной рок-звезды Фредди Меркьюри
Культура и шоу-бизнес
02:59, 24 мая 2025
В Европе нашли дочь покойной рок-звезды Фредди Меркьюри
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: