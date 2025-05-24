Дочь Киркорова заявила, что у детей Пугачёвой было несчастное детство

13-летняя дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория в соцсетях ответила критикам, заявив, что у нее было счастливое детство – в отличие от детей Аллы Пугачёвой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Gazeta.ru, в комментариях к ее видео в TikTok пользователи упрекали девочку в "развязном" поведении и ставили в пример наследников Пугачёвой и Максима Галкина.

В ответ Алла-Виктория написала: "Меня никто ни к чему не принуждал, и я выросла хорошим человеком. Не думаю, что счастливое детство – это стоять по нескольку часов у пианино".



Филипп Киркоров воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью: дочь Аллу-Викторию (2011) и сына Мартина (2012).

23 мая стало известно, что король российской эстрады Филипп Киркоров попал в больницу в Москве.

