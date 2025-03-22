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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова восхитилась башкирским треком, который покорил казахстанцев

Баян Алагузова, башкирский трек, комментарий , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 01:51 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
В казахстанском сегменте соцсетей стремительно набирает популярность отрывок песни Homay, написанной башкирским музыкальным коллективом Ay Yola, сообщает Zakon.kz.

Группа Ay Yola известна своим экспериментальным подходом к народной музыке, сочетая этническое звучание с электронной и альтернативной аранжировкой. Именно эта оригинальность и "цепляющий" мотив Homay обеспечили треку вирусный эффект за пределами Башкортостана, включая Казахстан.

"Это невероятно атмосферно. Даже не зная языка, чувствуется глубина", — пишут казахстанские пользователи в комментариях.

В стороне не осталась и известный казахстанский продюсер Баян Алагузова. Она восхитилась творчество башкирской группы. 

"Это очень круто! Дочь Солнца! Чувствую свободу и тенгри!" – прокомментировала трек Алагузова на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что недавно вышедшая замуж Динара Сатжан показала свою енешку. 

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Айсулу Омарова
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