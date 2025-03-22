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Культура и шоу-бизнес

Недавно вышедшая замуж Динара Сатжан показала свою енешку

Динара Сатжан, замужество, муж, свекровь , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 00:43 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская телеведущая и блогер Динара Сатжан показала подписчикам, как отметила Наурыз, сообщает Zakon.kz.

22 марта она на своей странице опубликовала видео, на котором популярный блогер в платке и халате катает тесто. На кадрах также Сатжан показала свою свекровь.

"Настоящая весна в Сарыагаше. 25 градусов. Встретили Наурыз с мамочкой. А еще у невесток сегодня был очередной мастер-класс. На повестке дня — қаттама нан (слоеная лепешка)", – написала телеведущая под постом. 

Сатжан уже второй раз предстает публике в роли келинки. В ролике, появившемся 22 февраля, она предстала в уютной домашней обстановке, без привычного гламурного образа. На кадрах ее абысынки учат телеведущую катать тесто. 

Ранее в СМИ прошла информаци о том, что Сатжан вышла замуж за миллиардера Жумабека Жаныкулова. 

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Айсулу Омарова
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