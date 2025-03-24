В известной картине австрийского художника нашли медицинский подтекст

Профессор Им Джу Рю из Корейского университета вместе с командой исследователей предложил новое толкование символики красных дисков в картине Густава Климта "Поцелуй", сообщает Zakon.kz.

Ученые рассмотрели связь этих элементов с медицинскими открытиями эпохи fin de siècle – рубежа XIX и XX веков. Работа опубликована в журнале Journal of Korean Medical Science.

"Внимательное изучение "Поцелуя" показывает, что на груди и коленях женщины изображены скопления красных дисков, напоминающих эритроциты. Исследователи предполагают, что эти формы символизируют жизненную силу и физиологическую суть крови, объединяя биологическую и эмоциональную природу любви в живописи", – сказано в исследовании.

По мнению ученых, одежда влюбленных в картине иллюстрирует трехдневный цикл зарождения жизни, обогащенный физиологической символикой.

Один из ключевых исторических аспектов исследования связан с Карлом Ландштейнером, лауреатом Нобелевской премии, открывшим систему групп крови ABO в 1901 году. Его работа была опубликована в австрийском медицинском журнале Wiener Klinische Wochenschrift, редактором которого был профессор Эмиль Цукеркандль – друг Климта. В 1903 году по просьбе Климта Цукеркандль провел для художников лекцию по анатомии, что, вероятно, повлияло на творческий метод Климта.

В феврале 2025 года посетительница музея Санта-Джулия в итальянском городе Брешия при случайном падении повредила картину XVI века стоимостью несколько тысяч евро. Речь идет о полотне "Стендардо деи Дисциплини" мастера Моретто.