Итальянка случайно упала в музее и повредила картину стоимостью несколько тысяч евро

Посетительница музея Санта-Джулия в итальянском городе Брешия при случайном падении повредила картину XVI века стоимостью несколько тысяч евро, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Giornale di Brescia, инцидент произошел на выставке, посвященной местным художникам эпохи Возрождения, а поврежденной оказалась работа "Стендардо деи Дисциплини" мастера Моретто. Это необычное произведение – двусторонняя хоругвь для литургических процессий, датируемая 1522-1524 годами. На одной стороне полотна изображены двое неизвестных святых, а на другой – образ Девы Марии c представителями радикального религиозного движения дисциплинатов.

"Женщина споткнулась и, падая, положила руку на холст. К счастью, посетительница не пострадала. Такое может случиться, тем более что выставка сейчас очень популярна", – рассказал директор Фонда музеев Брешии Стефано Караджов.

Он уточнил, то картина полностью поддается восстановлению, так как линия отрыва оказалась четкой и не нанесла ущерба изображению. Произведение искусства сразу направили на реставрацию в лабораторию.

Согласно данным издания, сумма ущерба исчисляется несколькими тысячами евро, но неосторожную женщину уже заверили, что полотно было застраховано и ей не придется оплачивать восстановление картины.

Brescia, una visitatrice del museo di Santa Giulia è inciampata e cadendo ha involontariamente squarciato lo ‘Stendardo dei Disciplini’, opera su tela del Moretto risalente al periodo del Rinascimento. Danno stimato in qualche migliaia di euro. Il dipinto non era protetto pic.twitter.com/OSr6nIz7fq — Ultimora.net (@ultimoranet) February 8, 2025

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении статуса "Национальный" РГКП "Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева" и "Центральный государственный музей Республики Казахстан".