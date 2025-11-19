Ученые выяснили природу таинственных аномалий в недрах Земли

Исследователи из Ратгерского университета предложили новое объяснение происхождения двух загадочных структур на границе мантии и ядра Земли, сообщает Zakon.kz.

Эти гигантские области, замедляющие прохождение сейсмических волн, десятилетиями оставались одной из главных тайн геологии. Работа опубликована в Nature Geoscience.

Речь идет о двух масштабных зонах низкой скорости сдвиговых волн – одна под Африкой, другая под акваторией Тихого океана. Рядом с ними располагаются ультранизкоскоростные зоны – тонкие слои расплавленного вещества у ядра. Их состав и поведение долго не вписывались в классические модели внутреннего строения планеты.

По словам автора исследования Йошинори Миядзаки, эти структуры могут быть следами древнего океана магмы, который покрывал Землю вскоре после ее формирования. Ученые отмечают, что при остывании такого "магматического океана" должны были возникнуть четкие химические слои в мантии, однако сейсмические данные этого не подтверждают.

Новая модель показывает: на протяжении миллиардов лет элементы вроде магния и кремния могли постепенно переходить из ядра в мантию. Этот процесс нарушал формирование слоистой структуры и привел к образованию плотных неоднородных областей, тех самых LLSVP и ULVZ, которые считаются остатками первичного магматического океана, "перемешанного" материалом из ядра.

Ученые считают, что взаимодействие ядра и мантии могло сыграть ключевую роль в том, как Земля остывала, как происходил вулканизм и как формировалась атмосфера. Эти процессы, возможно, объясняют, почему Земля стала пригодной для жизни, а Венера и Марс – нет.

Земляне смогут в прямом эфире увидеть межзвездную гостью размером с Манхэттен.

