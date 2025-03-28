Старший сын 60-летнего Кыдырали Болманова очаровал поклонников отца

Казахстанский певец и композитор Кыдырали Болманов опубликовал редкое фото со старшим сыном – 24-летним Бекболатом, который очаровал поклонников знаменитого отца, сообщает Zakon.kz.

Снимком 60-летний артист поделился в своем Instagram сегодня. В архивный кадр, кроме отца и сына, попали оперная певица Майра Мухаммедкызы и журналистка Динара Сатжан.

"Красивый парень, стоящий с краю, – это моя "улучшенная версия"... мой сын Бекболат", – написал 28 марта 2025 года под публикацией Болманов.

Подписчики Кыдырали согласились с певцом по поводу его сына, а также пожелали наследнику удачи:

"Прекрасно!"

"Улучшенная версия – круто!"

"Желаю вам счастливой жизни".

"Ваша улучшенная версия – краш!"

"Пусть достигнет намеченных высот! Удачи!"

"Отлично! Пусть Бекболат станет лучшей вашей версией!"

Напомним, Кыдырали Болманов и Каракат Абильдина поженились в 1999 году. У супругов шесть детей: четыре сына (Бекболат, Иманали, Нурали, Айсултан) и двое дочерей (Аяла, Айзада). Одна из самых образцовых семей казахстанского шоу-бизнеса занимается не только творчеством, но и бизнесом.

В августе 2024 года Болманов и Абильдина с размахом отметили серебряную свадьбу, чем вызвали шквал негодования в Казнете.