Старший сын 60-летнего Кыдырали Болманова очаровал поклонников отца
Снимком 60-летний артист поделился в своем Instagram сегодня. В архивный кадр, кроме отца и сына, попали оперная певица Майра Мухаммедкызы и журналистка Динара Сатжан.
"Красивый парень, стоящий с краю, – это моя "улучшенная версия"... мой сын Бекболат", – написал 28 марта 2025 года под публикацией Болманов.
Подписчики Кыдырали согласились с певцом по поводу его сына, а также пожелали наследнику удачи:
- "Прекрасно!"
- "Улучшенная версия – круто!"
- "Желаю вам счастливой жизни".
- "Ваша улучшенная версия – краш!"
- "Пусть достигнет намеченных высот! Удачи!"
- "Отлично! Пусть Бекболат станет лучшей вашей версией!"
Напомним, Кыдырали Болманов и Каракат Абильдина поженились в 1999 году. У супругов шесть детей: четыре сына (Бекболат, Иманали, Нурали, Айсултан) и двое дочерей (Аяла, Айзада). Одна из самых образцовых семей казахстанского шоу-бизнеса занимается не только творчеством, но и бизнесом.
В августе 2024 года Болманов и Абильдина с размахом отметили серебряную свадьбу, чем вызвали шквал негодования в Казнете.