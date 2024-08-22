Грандиозная свадьба Каракат Абильдиной и Кыдырали Болманова вызвала шквал негодования

Одна из самых образцовых семей казахстанского шоу-бизнеса Каракат Абильдина и Кыдырали Болманов 20 августа 2024 года с размахом отметили серебряную свадьбу, чем вызвали бурные обсуждения в Казнете, сообщает Zakon.kz.

Артисты 25 лет совместной жизни, как и пять лет назад (в 2019 году), отпраздновали грандиозной свадьбой. Кадрами с торжества поделилась 46-летняя невеста.

"Серебряная свадьба... Присоединяйтесь к нашему счастью", – написала Каракат Абильдина в Instagram.

На свадьбе, как положено, была и торжественная церемония бракосочетания.

"Спасибо нашим добрым людям, которые разделяют нашу радость и пишут свои добрые пожелания!" – обратилась Каракат Абильдина к поклонникам.

Также певица рассказала, что на их с Кыдырали свадьбу был приглашен служитель мечети Лесбай кажы, который 25 лет назад провел им неке кию. Он вновь провел супругам брачный обряд по мусульманским канонам.

"Желаю, чтобы у вас была такая свадьба!" – пожелала своим поклонникам Каракат Абильдина.

Друзья и коллеги по цеху поздравили супругов с годовщиной, но подписчики артистки не присоединились к ним. По их мнению, звездная семья просто не знает, куда девать деньги:

"Это слишком. Лучше бы женили сына".

"Свадьба – это хорошо, но, кажется, это слишком, по моему мнению".

"Они не знают, что делать и куда девать деньги. Они же во время пандемии... уехали за границу".

"Когда сын достиг брачного возраста, они то празднуют прокол ушей дочери, то сами вновь женятся. Кажется, они не знают, что делать".

Отметим, что Кыдырали старше Каракат на 14 лет. Они воспитывают шестерых детей: пятерых сыновей и долгожданную дочку, которая родилась в 2017 году. Супруги занимаются не только творчеством, но и бизнесом.

В 2018 году Каракат Абильдина и Кыдырали Болманов поделились с участниками популярного шоу секретами семейного счастья.