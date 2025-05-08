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Культура и шоу-бизнес

Татьяна Брухунова очаровала поклонников фотографиями сына и дочки

детей показала супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 00:51 Фото: Instagram/bruhunova
Пятая супруга телеведущего Евгения Петросяна опубликовала редкое фото дочери Матильды и сына Вагана, сообщает Zakon.kz.

Снимками Татьяна Брухунова поделилась в Instagram. Дочь она показала в интерьере квартиры в Санкт-Петербурге. Двухлетняя девочка рассматривала портреты в рамках. Она одета в синем платье, белых колготках и туфлях. Сына она показала на кухне.

"Восемь дней в 20 карточках на память о майских днях в Петербурге", – подписала пост Брухунова.

Подписчики были очарованы фотографиями:

– Прелестные детки, красивый вид на Казанский собор, очаровательные детали. Как всегда, с удовольствием посмотрела подборку, почувствовала запах пионов и согласилась с надписью про добро. Увидев ее, вспомнила кадр из фильма "Влюблен по собственному желанию", когда за окном часы показали 00:00. Времени как будто нет. Татьяна, ваши фотографии всегда во мне вызывают какие-то невероятные ассоциации и легкую ностальгию...

– Матильда – лапочка дочка! Вагаша – лапочка сыночек! Татьяна прекрасная и замечательная мамочка Вагаши и Матильды!

– Маленькая балеринка Матильда просто чудесная!

Петросян и Брухунова официально оформили отношения в декабре 2019 года. Помощница юмориста стала его пятой женой. У супругов двое детей: сын Ваган и дочь Матильда.

У шоумена также есть 56-летняя дочь, которая родилась в его первом браке. Женщина воспитала двоих детей, а в 2020 году стала бабушкой. По признанию артиста, Викторина прекратила с ним общение еще до рождения у него сына и не поздравила с этим событием. Юморист отмечал в интервью, что не хочет знакомить Вагана и Матильду с их единокровной сестрой. Петросян не видит в этом никакого смысла.

Ранее знаменитая стилист обрушилась с критикой на образы жены Петросяна.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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