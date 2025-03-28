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Культура и шоу-бизнес

Жена Гогена Солнцева угрожает расправой его новой пассии

Шоумен, артист, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 04:30 Фото: Instagram/solntcev
В жизни российского эпатажного шоумена Гогена Солнцева опять кипят страсти. На программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия" выяснилось, что Гоген Солнцев встречается с Айсылу Чижевской, сообщает Zakon.kz.

Айсылу, как и ее избранник, имеет скандальную репутацию. В свое время женщина вышла замуж за своего приемного сына Даниила, который сейчас отбывает наказание в тюрьме. Теперь певица имеет виды на Гогена Солнцева.

Супруга Гогена Полина Давыдова глубоко возмущена наличием соперницы. Даже несмотря на то, что в недавно через тест ДНК выяснилось, что она обманывала мужа, заставляя его растить ребенка от другого мужчины.

"Своего мужа в тюрягу посадила и Гогена хочет облапошить. Все деньги наши семейные себе присвоить, а Гогена тоже на нары отправить. Но я ей не позволю. Я ее сожру и не подавлюсь. Так что пусть теперь ходит и оглядывается", – пригрозила Полина.

С Чижевской Солнцев сблизился в непростой момент. Как раз тогда, когда Солнцев узнал об измене жены.

Ранее Raim опубликовал фото Ерке Есмахан с округлившимся животом и восхитил фанатов.

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Аксинья Титова
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