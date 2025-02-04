Гоген Солнцев провел ДНК-тест и выяснил, что у него нет сына

44-летний российский шоумен Гоген Солнцев заподозрил, что мальчик Ваня, которого он считает своим сыном, не похож на него. Поэтому он решил выяснить правду, сделав ДНК-тест, сообщает Zakon.kz.

С просьбой сделать тест на отцовство Солнцев обратился в студию канала НТВ. Шоумен взял с собой супругу Полину, которая утверждает, что всегда была ему верна.

А вот подруга Гогена Лидия с самого начала видела проблемы в отношениях друга.

"Я думала, что в студии не менее 10 человек будет. Полина же гарем из мужчин устроила. Как говорится, кто последний, тот и папа. А дурака сделала из Солнцева!", – кричала женщина в эфире шоу "ДНК".

Гоген, хоть и обвинял любимую в неверности, всегда считал ребенка своим.

"Полина, я уверен, что Ваня – мой сын, но если это не так, я вас не брошу и буду поддерживать. Сделаю, чтобы он питался хорошо, учился. Это очень важный человек для меня и для тебя. Я попытаюсь себя убедить в этом", – сказал Гоген перед тем, как вскрыли конверт.

Он услышал не тот ответ, который ожидал, но признался, что не откажется от своих слов и будет помогать семье.

В феврале 2024 года российский эпатажный актер Гоген Солнцев впервые стал отцом. Вторая супруга Полина Терешкович родила ему сына, которого назвали Ваней. Несмотря на то, что прошел почти год шоумен признавался, что ему тяжело привыкнуть к статусу отца.

