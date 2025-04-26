Жена мастера спорта по боксу жестоко расправилась с мужем после измены

Очередной выпуск программы Sonuncu şahid ("Последний свидетель") на телеканале Baku TV посвящен подробностям убийства азербайджанского мастера спорта по боксу Халига Гулиева его женой, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации oxu.az, Халиг женился на своей родственнице Афруз Абиевой, но отношения в семье были далеки от идеала: он часто оскорблял Афруз и редко проявлял к ней теплые чувства.

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Афруз, в свою очередь, надеялась, что сможет изменить мужа, и мечтала о ребенке. Однако Халиг не поддерживал супругу в этом.

Параллельно с этим в боксерском зале он завел роман с другой девушкой. В день, который влюбленные провели время в ресторане, они поехали к Халигу домой. Афруз восприняла этот поступок мужа как оскорбление. Не выдержав этого, она убила супруга. Каким образом, не уточняется.

Ранее сообщалось, что суд посмертно признал вину отца сестер Хачатурян.