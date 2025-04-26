#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
515.03
584.82
6.24
Мир

Жена мастера спорта по боксу жестоко расправилась с мужем после измены

Бокс, спортсмены, боксер, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 06:40 Фото: pexels
Очередной выпуск программы Sonuncu şahid ("Последний свидетель") на телеканале Baku TV посвящен подробностям убийства азербайджанского мастера спорта по боксу Халига Гулиева его женой, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации oxu.az, Халиг женился на своей родственнице Афруз Абиевой, но отношения в семье были далеки от идеала: он часто оскорблял Афруз и редко проявлял к ней теплые чувства.

Афруз, в свою очередь, надеялась, что сможет изменить мужа, и мечтала о ребенке. Однако Халиг не поддерживал супругу в этом.

Параллельно с этим в боксерском зале он завел роман с другой девушкой. В день, который влюбленные провели время в ресторане, они поехали к Халигу домой. Афруз восприняла этот поступок мужа как оскорбление. Не выдержав этого, она убила супруга. Каким образом, не уточняется.

Ранее сообщалось, что суд посмертно признал вину отца сестер Хачатурян.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Жители Китая придумали Дональду Трампу необычное прозвище
Мир
05:37, Сегодня
Жители Китая придумали Дональду Трампу необычное прозвище
Офисных работников в Южной Корее попросили почаще принимать душ
Мир
01:55, 26 апреля 2025
Офисных работников в Южной Корее попросили почаще принимать душ
Самой молодой женщиной-миллиардером стала основательница ИИ-стартапа
Мир
01:33, 26 апреля 2025
Самой молодой женщиной-миллиардером стала основательница ИИ-стартапа
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: