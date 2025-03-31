Известный турецкий певец умер во время своего концерта

30 марта 2025 года известный турецкий певец и актер Волкан Конак потерял сознание на сцене во время своего концерта и умер. Ему было 58 лет, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным издания Turkiye Today, артисту стало плохо во время концерта на Северном Кипре.

Первую помощь ему оказали зрители, вскоре на место прибыли сотрудники экстренных служб. Но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

Волкан Конак родился 27 февраля 1967 года в турецком городе Мачка в иле (административное деление Турции) Трабзон.

Является многократным лауреатом Pantene Golden Butterfly Awards как лучший фолк-музыкант.

Его песня Cerrahpaşa стала настоящим хитом, а выпущенный в 2006 году альбом Mora был удостоен золотой награды Турецкой ассоциации музыкальных продюсеров (MÜ-YAP).

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