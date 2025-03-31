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Культура и шоу-бизнес

Известный турецкий певец умер во время своего концерта

Волкан Конак, смерть, концерт, Турция, артист, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 16:16 Фото: Instagram/volkankonakofficial
30 марта 2025 года известный турецкий певец и актер Волкан Конак потерял сознание на сцене во время своего концерта и умер. Ему было 58 лет, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным издания Turkiye Today, артисту стало плохо во время концерта на Северном Кипре.

Первую помощь ему оказали зрители, вскоре на место прибыли сотрудники экстренных служб. Но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

Волкан Конак родился 27 февраля 1967 года в турецком городе Мачка в иле (административное деление Турции) Трабзон.

Является многократным лауреатом Pantene Golden Butterfly Awards как лучший фолк-музыкант.

Его песня Cerrahpaşa стала настоящим хитом, а выпущенный в 2006 году альбом Mora был удостоен золотой награды Турецкой ассоциации музыкальных продюсеров (MÜ-YAP).

Ранее мы сообщали, что 29 марта 2025 года исполнитель хита "У тебя есть я" Владимир Пресняков отпраздновал 57-летие. Его друг Леонид Агутин не смог остаться в стороне и публично поздравил коллегу. Также он разместил видео их совместного выступления. Дуэт артистов привел в восторг фанатов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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