Дуэт Преснякова и Агутина стал настоящим музыкальным событием для фанатов

Фото: Instagram/agutinleonid

29 марта 2025 года исполнитель хита "У тебя есть я" Владимир Пресняков отпраздновал 57-летие. Его друг Леонид Агутин не смог остаться в стороне и публично поздравил коллегу. Также он разместил видео их совместного выступления. Дуэт артистов привел в восторг фанатов, сообщает Zakon.kz.

В кадре народные любимцы исполнили композицию под названием "ДНК". В описании к публикации Агутин оставил небольшое, но эмоциональное поздравление. "Вова, дорогой друг, с днем рождения! Спасибо твоим родителям за такого вот парня – доброго сердцем и очень талантливого человека! Спасибо тебе за то, что все эти годы не очерствили твою душу и ты остаешься все тем же дорогим сердцу другом! Будь счастлив, дорогой, и непременно здоров!" Леонид Агутин Далее исполнитель хита "Босоногий мальчик" уточнил, что опубликовал их совместное выступление с песней "ДНК" с участием Тюменского филармонического оркестра. "Я очень им горжусь", – заключил супруг Анжелики Варум. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Армия поклонников не заставила себя ждать, отметив, что их дуэт можно слушать бесконечно. А я почему-то всегда плачу под эту песню, сама не пойму свою реакцию. Мечта попасть на ваш концерт, желательно совместный и с супругами! Вот это был бы джекпот!

Вы настоящие мировые звезды втроем – Батыр, Владимир и Леонид. Берегите друг друга и продолжайте нести свет и добро.

Великолепный дуэт! Великолепная песня! Впрочем, как и все ваши песни. Спасибо вам за вас!

Обожаю ваши совместные песни!

Бесподобный дуэт двух невероятно талантливых певцов, друзей.

Благодаря вам музыка до сих пор существует! Спасибо от души.

Это было потрясающее выступление, незабываемое!

Браво за такую дружбу, браво за песню.

Агутин, Пресняков, Маликов, Сюткин – моя команда супергероев. Ранее мы сообщали, что заслуженный деятель Казахстана 40-летняя Дильназ Ахмадиева с подругой Асиям Алкамовой сняли небольшой юмористический ролик о дружбе. Их тандем пришелся по душе многочисленной аудитории.

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