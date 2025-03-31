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Культура и шоу-бизнес

Дуэт Преснякова и Агутина стал настоящим музыкальным событием для фанатов

Дуэт, Пресняков, Агутин, музыка, фанаты, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 12:16 Фото: Instagram/agutinleonid
29 марта 2025 года исполнитель хита "У тебя есть я" Владимир Пресняков отпраздновал 57-летие. Его друг Леонид Агутин не смог остаться в стороне и публично поздравил коллегу. Также он разместил видео их совместного выступления. Дуэт артистов привел в восторг фанатов, сообщает Zakon.kz.

В кадре народные любимцы исполнили композицию под названием "ДНК".

В описании к публикации Агутин оставил небольшое, но эмоциональное поздравление.

"Вова, дорогой друг, с днем рождения! Спасибо твоим родителям за такого вот парня – доброго сердцем и очень талантливого человека! Спасибо тебе за то, что все эти годы не очерствили твою душу и ты остаешься все тем же дорогим сердцу другом! Будь счастлив, дорогой, и непременно здоров!"Леонид Агутин

Далее исполнитель хита "Босоногий мальчик" уточнил, что опубликовал их совместное выступление с песней "ДНК" с участием Тюменского филармонического оркестра.

"Я очень им горжусь", – заключил супруг Анжелики Варум.

Армия поклонников не заставила себя ждать, отметив, что их дуэт можно слушать бесконечно.

  • А я почему-то всегда плачу под эту песню, сама не пойму свою реакцию. Мечта попасть на ваш концерт, желательно совместный и с супругами! Вот это был бы джекпот!
  • Вы настоящие мировые звезды втроем – Батыр, Владимир и Леонид. Берегите друг друга и продолжайте нести свет и добро.
  • Великолепный дуэт! Великолепная песня! Впрочем, как и все ваши песни. Спасибо вам за вас!
  • Обожаю ваши совместные песни!
  • Бесподобный дуэт двух невероятно талантливых певцов, друзей.
  • Благодаря вам музыка до сих пор существует! Спасибо от души.
  • Это было потрясающее выступление, незабываемое!
  • Браво за такую дружбу, браво за песню.
  • Агутин, Пресняков, Маликов, Сюткин – моя команда супергероев.

Ранее мы сообщали, что заслуженный деятель Казахстана 40-летняя Дильназ Ахмадиева с подругой Асиям Алкамовой сняли небольшой юмористический ролик о дружбе. Их тандем пришелся по душе многочисленной аудитории.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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