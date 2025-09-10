Концерт к 100-летию Нургисы Тлендиева прошел в Москве

В Московском музыкальном театре "Геликон-опера" состоялся творческий вечер "Әлқисса", посвященный юбилею композитора Нургисы Тлендиева, сообщает Zakon.kz.

Организаторами выступили акимат Алматинской области и посольство Казахстана в России. В мероприятии приняла участие дочь великого композитора, заслуженный деятель культуры Казахстана, дирижер Динзухра Тлендиева, передает пресс-служба посольства.

"Москва – не чужой город для отца, здесь он учился в консерватории дирижерскому искусству у знаменитого педагога Николая Аносова, стажировался в Большом театре. Поэтому мы щепетильно готовились к концерту, тщательно подбирали репертуар. Я очень горда своей фамилией, которая накладывает большую ответственность", – сказала Тлендиева.

Концерт прошел под оглушительные аплодисменты. Зрители долго не отпускали артистов в надежде еще раз насладиться их прекрасным исполнением. Красочное представление на понятном всем музыкальном языке показало москвичам богатую казахскую культуру и оставило незабываемые эмоции в их сердцах.

Фото: посольство РК в России

Празднование столетия Нургисы Тлендиева проходит на международном уровне. Юбилей внесен в Календарь памятных дат ЮНЕСКО. В текущем году по всему миру проводятся международные мероприятия по популяризации творчества композитора.

"Концерт в Москве стал продолжением этой культурной эстафеты", – говорится в сообщении.

