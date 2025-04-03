Песня башкирской группы обошла хит Леди Гаги

Композиция "Homay" на башкирском языке коллектива Ay Yola обошла в мировом чарте Shazam хит Леди Гаги "Abracadabra", сообщает Zakon.kz.

Так песня на башкирском языке расположилась на седьмой строчке мирового рейтинга, а "Abracadabra" Леди Гаги занимает девятую позицию топ-200.

"Башкирская магия в действии!" – восторженно отреагировали многочисленные поклонники коллектива.

А на первой строчке – "Anxiety" американской рэперши Doechii. Изначально песня была выпущена в 2019 году, но недавно завирусилась в соцсетях и в марте вышла ее новая версия. В топ-3 также вошли:

песня "Messy" британской певицы Лолы Янг, тоже ставшая популярной в TikTok;

фит Леди Гаги и Бруно Марса "Die with a Smile".

Возвращаясь к башкирской песне можно повторить, что она посвящена волшебной птице Хумай, одной из ключевых героинь башкирского эпоса "Урал-батыр". Сама группа Ay Yola дебютировала в 2025 году. Она состоит из трех участников:

Адель Шайхитдинова;

ее отец Руслан Шайхитдинов, он же диджей Север;

Ринат Рамазанов – заслуженный артист Башкортостана и основатель этно-рок-группы "Аргымак".

Отрывок песни Homay стремительно набрал популярность в казахстанском сегменте соцсетей.