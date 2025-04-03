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Культура и шоу-бизнес

Детская фотография матери Джастина Бибера вызвала бурные обсуждения

Детская фотография матери Джастина Бибера вызвала бурные обсуждения, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 11:37 Фото: Instagram/pattiemallette
Накануне, 2 апреля 2025 года, в семье популярного канадского поп-R&B-певца и актера Джастина Бибера отметили важный праздник – его матери Патриции Маллетт исполнилось 50 лет. В связи с этим артист трогательно обратился к имениннице, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в своем Instagram 31-летний исполнитель хита Baby опубликовал детское фото родительницы.

"Маме 50. Я люблю то, что имею возможность быть твоим сыном. С днем рождения, Патриция Маллетт", – поздравил Джастин маму с юбилеем.

Многомиллионная армия поклонников Бибера присоединилась к поздравлениям, но больше всего их поразило невероятное сходство их кумира с матерью. Некоторые из них подумали, что Джастин сгенерировал свое фото при помощи искусственного интеллекта:

  • "Джастин Бибер в парике".
  • "Это буквально твой близнец".
  • "Ты красивый благодаря маме".
  • "Джастин Бибер – фотокопия Пэтти".
  • "Я думала, ты отредактировал свою фотографию!"
  • "Доминирующие гены определенно достались ему от матери".
  • "С днем ​​рождения, миссис Бибс. Спасибо за вашего сына, он – легенда".

Без поздравлений свекровь не оставила и Хейли Роуд Бибер.

Фото: Instagram/haileybieber

"С днем рождения, Патриция Маллетт. Я так сильно тебя люблю!" – обратилась жена Джастина к имениннице.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 11:37
Певец Джастин Бибер отписался от жены в соцсетях

Ранее сообщалось, что друзья и поклонники Джастина Бибера опасаются, что артист "теряет связь с реальностью". Подробнее об этом здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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