Детская фотография матери Джастина Бибера вызвала бурные обсуждения

Накануне, 2 апреля 2025 года, в семье популярного канадского поп-R&B-певца и актера Джастина Бибера отметили важный праздник – его матери Патриции Маллетт исполнилось 50 лет. В связи с этим артист трогательно обратился к имениннице, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в своем Instagram 31-летний исполнитель хита Baby опубликовал детское фото родительницы.

"Маме 50. Я люблю то, что имею возможность быть твоим сыном. С днем рождения, Патриция Маллетт", – поздравил Джастин маму с юбилеем.

Многомиллионная армия поклонников Бибера присоединилась к поздравлениям, но больше всего их поразило невероятное сходство их кумира с матерью. Некоторые из них подумали, что Джастин сгенерировал свое фото при помощи искусственного интеллекта:

"Джастин Бибер в парике".

"Это буквально твой близнец".

"Ты красивый благодаря маме".

"Джастин Бибер – фотокопия Пэтти".

– "Я думала, ты отредактировал свою фотографию!"

"Доминирующие гены определенно достались ему от матери".

"С днем ​​рождения, миссис Бибс. Спасибо за вашего сына, он – легенда".

Без поздравлений свекровь не оставила и Хейли Роуд Бибер.

Фото: Instagram/haileybieber

"С днем рождения, Патриция Маллетт. Я так сильно тебя люблю!" – обратилась жена Джастина к имениннице.

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