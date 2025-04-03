Детская фотография матери Джастина Бибера вызвала бурные обсуждения
Сегодня в своем Instagram 31-летний исполнитель хита Baby опубликовал детское фото родительницы.
"Маме 50. Я люблю то, что имею возможность быть твоим сыном. С днем рождения, Патриция Маллетт", – поздравил Джастин маму с юбилеем.
Многомиллионная армия поклонников Бибера присоединилась к поздравлениям, но больше всего их поразило невероятное сходство их кумира с матерью. Некоторые из них подумали, что Джастин сгенерировал свое фото при помощи искусственного интеллекта:
- "Джастин Бибер в парике".
- "Это буквально твой близнец".
- "Ты красивый благодаря маме".
- "Джастин Бибер – фотокопия Пэтти".
- "Я думала, ты отредактировал свою фотографию!"
- "Доминирующие гены определенно достались ему от матери".
- "С днем рождения, миссис Бибс. Спасибо за вашего сына, он – легенда".
Без поздравлений свекровь не оставила и Хейли Роуд Бибер.
Фото: Instagram/haileybieber
"С днем рождения, Патриция Маллетт. Я так сильно тебя люблю!" – обратилась жена Джастина к имениннице.
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