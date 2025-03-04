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Мир

Он теряет связь с реальностью: друзья и поклонники Джастина Бибера призывают ему помочь

состояние Джастина Бибера вызывает беспокойство у друзей, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 20:44 Фото: Instagram/justinbieber
Друзья популярного певца Джастина Бибера опасаются, что артист "теряет связь с реальностью", сообщает Zakon.kz.

Источник рассказал The Sun о том, что поведение Бибера вызывает беспокойство. Он подчеркнул, что последние 12 месяцев были "сложными" для певца – артист недостаточно уделял внимания своему питанию и общему самочувствию. Как отметил инсайдер, раньше рэпер занимался спортом и ел здоровую еду.

"Ему 30 лет. Он взрослый и должен лучше заботиться о себе. Он знает, что находится под пристальными взглядами", – заявил инсайдер.

Между тем несколько часов назад певец опубликовал фотографии на мотоцикле, чем вызвал шквал негодования поклонников:

– Это слишком грустно, чтобы смотреть, и еще более тревожно, чтобы следить за этим... Обожаю вашу музыку, ваши стрижки и стиль, и дети действительно смотрят на вас! В вот что вы постите? Ты должен быть примером для подражания... И ты теперь тоже отец! Ты такой талантливый... Не позволяйте этому пропасть зря... Пусть Бог благословит вас и поможет преодолеть ваши битвы.

– Иисус освободил тебя от этого, брат, зачем ты туда возвращаешься?

– Надеюсь, Джеку не придется находиться рядом со всем этим дымом. Ребенок этого не заслуживает.

– Просто имейте в виду, что все, что вы публикуете, – это навсегда. Твой ребенок когда-нибудь это увидит.

– Джастин нуждается в профессиональной помощи. Вместо того чтобы осуждать его, лучше помогите и поддержите.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер отписался от жены в соцсетях.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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