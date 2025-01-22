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Культура и шоу-бизнес

Певец Джастин Бибер отписался от жены в соцсетях

Артисты, соцсети, фото, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 08:56 Фото: Instagram/justinbieber
Полгода назад Джастин и Хейли Бибер стали родителями, но волнений по поводу проблем в их браке меньше не стало. Слухи о разводе звездной пары гуляют по Сети ежемесячно. Недавно Джастин Бибер объяснил, почему на самом деле отписался от Хейли в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Американский артист подтвердил слухи: он отписался от жены в Instagram.

"Кто-то зашел в мой аккаунт и отписался от жены", – написал он и почти сразу удалил сторис.

Судя по всему, артисту придется объяснять возлюбленной, у кого еще есть доступ к его личному профилю.

Ранее стало известно, что Роберт Паттинсон начинает новый виток в карьере.

Аксинья Титова
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