Певец Джастин Бибер отписался от жены в соцсетях

Фото: Instagram/justinbieber

Полгода назад Джастин и Хейли Бибер стали родителями, но волнений по поводу проблем в их браке меньше не стало. Слухи о разводе звездной пары гуляют по Сети ежемесячно. Недавно Джастин Бибер объяснил, почему на самом деле отписался от Хейли в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

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