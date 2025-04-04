"Как Лера Ранетка": Клава Кока расстроилась из-за эксперимента в салоне красоты

Российская певица Клава Кока решила сменить имидж с подачи своей команды. Целью было нарастить волосы и сделать модную стрижку, сообщает Zakon.kz.

О своих бьюти-злоключениях певица рассказала в Instagram.

"Я решилась на смену прически и жестко облажалась. Я долго решалась, очень переживала, и по итогу все пошло не так", – сказала Клава Кока.

Знаменитость была не в восторге от перемен уже в процессе работы. Во-первых, ей не понравился новый русый оттенок волос. Во-вторых, нарастили ей кудрявые, а не прямые волосы. В-третьих – Клава пребывала в шоке от идеи, что нужно будет "жечь" пряди каждое утро утюжком.

Артистка до последнего надеялась, что все исправит стильная рваная стрижка.

"Ну, вроде, ничего. Но кажется я похожа на Леру Ранетку из 2008-го или вообще я просто на кого-то похожа, но не на себя. Половину ночи я расстроенная пытаюсь принять новую себя, но на утро я срочно созваниваюсь с командой. Звоню Владу Лисовцу и говорю: "Выручай". Он, конечно, поржал, сказал, я стала похожа на телочку с Патриков", – призналась исполнительница.

В конце концов, с помощью стилиста, Клава вернулась к прежнему образу.

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