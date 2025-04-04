#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
501.57
554.34
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
501.57
554.34
5.98
Культура и шоу-бизнес

"Как Лера Ранетка": Клава Кока расстроилась из-за эксперимента в салоне красоты

Российская певица, звезда соцсетей, исполнительница, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 05:59 Фото: Instagram/klavacoca
Российская певица Клава Кока решила сменить имидж с подачи своей команды. Целью было нарастить волосы и сделать модную стрижку, сообщает Zakon.kz.

О своих бьюти-злоключениях певица рассказала в Instagram.

"Я решилась на смену прически и жестко облажалась. Я долго решалась, очень переживала, и по итогу все пошло не так", – сказала Клава Кока.

Знаменитость была не в восторге от перемен уже в процессе работы. Во-первых, ей не понравился новый русый оттенок волос. Во-вторых, нарастили ей кудрявые, а не прямые волосы. В-третьих – Клава пребывала в шоке от идеи, что нужно будет "жечь" пряди каждое утро утюжком.

Артистка до последнего надеялась, что все исправит стильная рваная стрижка.

"Ну, вроде, ничего. Но кажется я похожа на Леру Ранетку из 2008-го или вообще я просто на кого-то похожа, но не на себя. Половину ночи я расстроенная пытаюсь принять новую себя, но на утро я срочно созваниваюсь с командой. Звоню Владу Лисовцу и говорю: "Выручай". Он, конечно, поржал, сказал, я стала похожа на телочку с Патриков", – призналась исполнительница.

В конце концов, с помощью стилиста, Клава вернулась к прежнему образу.

Ранее мы сообщали, что казахстанская модель покорила Louis Vuitton.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Мерил Стрип сыграет мужскую роль в новой части "Хроники Нарнии"
Культура и шоу-бизнес
06:57, Сегодня
Мерил Стрип сыграет мужскую роль в новой части "Хроники Нарнии"
Кайрат Нуртас ответил на вопрос о разводе с женой
Культура и шоу-бизнес
03:40, 04 апреля 2025
Кайрат Нуртас ответил на вопрос о разводе с женой
Бейбит Алибеков подогрел слухи о романе с блогершей Мадлен
Культура и шоу-бизнес
01:50, 04 апреля 2025
Бейбит Алибеков подогрел слухи о романе с блогершей Мадлен
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: