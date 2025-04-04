За деньги – да: Инстасамка купила футбольный клуб

24 летняя российская поп-певица Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева) вместе с мужем Moneyken приобрели футбольный клуб "Чертаново Медиа". Этот клуб был основан в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Директор блогера Максим Столяров изданию ТАСС привел лишь краткие подробности.

"Дарья и Олег приобрели "Чертаново-Медиа". Сделка заключена", – уточнил Столяров.

В свою очередь, по данным Telegram-канала Mash, сумма сделки в результате переговоров значительно снизилась с планируемых 300 миллионов рублей. Также известно, что новые владельцы хотят заменить всех игроков.

Сама же исполнительница намекнула аудитории, что стала владелицей клуба, опубликовав в своем Telegram-канале пост с эмодзи футбольного мяча.

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов, комментируя эту новость, заявил изданию "РИА Спорт":

"Каждый должен заниматься своим делом. Ведь футболисты не становятся владельцами музыкальных лейблов, хотя это тоже может быть весьма прибыльным бизнесом".

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