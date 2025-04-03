Бейбит Алибеков подогрел слухи о романе с блогершей Мадлен
Фото: YouTube/ ALIBEKOVKZ
Казахстанский популярный блогер и бизнесмен Бейбит Алибеков 3 апреля разместил шуточное видео на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
На кадрах он запечатлен вместе с известной казахстанской блогершей Мадинахон Мамадалиевой, более известной под псевдонимом Мадлен. В титрах к видео Алибеков задает вопрос: "Почему мы не встретились раньше?".
Далее следует шутливое объяснение: в 1998 году он уже был взрослым, а Мадлен тогда еще даже не родилась.
Подписчики Алибекова заподозрили, что между блогерами завязался роман:
- Новая пассия!
- Красивая пара, будьте счастливы!
- Если это правда, я очень рада за вас!
А ранее Динара Сатжан прокомментировала свой брак с миллиардером из списка Forbes. Подробнее можно узнать здесь.
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