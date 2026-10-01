Лионель Месси купил футбольный клуб "Эльденсе"

Испанский футбольный клуб начинает новый этап с аргентинцем Лионелем Месси во главе, сообщает Zakon.kz.

Лионель Месси выкупил футбольный клуб "Эльденсе". Об этом сама организация официально объявила 1 октября 2026 года:

"Приход в испанский профессиональный футбол в качестве владельца CD Eldense одной из самых значимых фигур в истории спорта знаменует начало долгосрочного проекта, направленного на развитие спортивной, институциональной и социальной составляющих клуба".

"Эльденсе" – испанский футбольный клуб из города Эльда в провинции Аликанте, автономное сообщество Валенсия. Основан 17 сентября 1921 года.

"Клуб вступает в новый этап с амбициями укрепить свои позиции и развиваться в профессиональном футболе, одновременно сохраняя и продвигая свои корни, историю и сине-гранатовые традиции", – говорится в сообщении клуба.

Но есть важный нюанс. Сделка ожидает обязательного разрешения Высшего спортивного совета Испании (CSD) в соответствии с положениями Закона о спорте.

📯 Comunicado Oficial: Leo Messi 🔗 https://t.co/WepuFbPPgi https://t.co/EPSjD3quyI — CD Eldense (@CD_Eldense) October 1, 2026

Это не первое приобретение футболиста. В апреле 2026 года Месси купил каталонскую "Корнелью".

30 сентября 2026 года Аргентина выиграла первый матч после финала ЧМ-2026. В этой игре не принимал участие легендарный Лионель Месси, который собирается завершить карьеру в национальной сборной.