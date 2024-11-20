Актау стал культурной столицей тюркского мира на 2025 год

Актау получил статус столицы тюркского мира 2025 года, приняв эстафету от туркменского города Анау, сообщает Zakon.kz.

Об этом объявили 18 ноября на заседании ТЮРКСОЙ в Ашхабаде. Символ культурной столицы тюркского мира был передан на церемонии закрытия Года "Анау – культурная столица тюркского мира-2024".

Как передает пресс-служба акимата города Актау, в течение года древний туркменский город Анау принимал тюркоязычных братьев, проводил торжества и различные международные мероприятия, включая кинофестивали, выставки, научные конференции, молодежные форумы.

"Теперь эта почетная миссия возложена на город Актау, где будут проведены аналогичные мероприятия", – говорится в сообщении.

В рамках юбилейного года "Актау – культурная столица Тюркского мира" в марте 2025 года в городе Актау состоится торжественное открытие. В течение года будут организованы разнообразные мероприятия с участием артистов из тюркоязычных государств.

Мангистауская делегация, фото: пресс-служба акимата Актау

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