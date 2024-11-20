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Актау стал культурной столицей тюркского мира на 2025 год

Актау, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 07:27 Фото: пресс-служба акимата Актау
Актау получил статус столицы тюркского мира 2025 года, приняв эстафету от туркменского города Анау, сообщает Zakon.kz.

Об этом объявили 18 ноября на заседании ТЮРКСОЙ в Ашхабаде. Символ культурной столицы тюркского мира был передан на церемонии закрытия Года "Анау – культурная столица тюркского мира-2024".

Как передает пресс-служба акимата города Актау, в течение года древний туркменский город Анау принимал тюркоязычных братьев, проводил торжества и различные международные мероприятия, включая кинофестивали, выставки, научные конференции, молодежные форумы.

"Теперь эта почетная миссия возложена на город Актау, где будут проведены аналогичные мероприятия", – говорится в сообщении.

В рамках юбилейного года "Актау – культурная столица Тюркского мира" в марте 2025 года в городе Актау состоится торжественное открытие. В течение года будут организованы разнообразные мероприятия с участием артистов из тюркоязычных государств.

Актау, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 07:27

Мангистауская делегация, фото: пресс-служба акимата Актау

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