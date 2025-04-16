Умер актер, озвучивший Брюса Уиллиса и Джона Траволту

В возрасте 74 лет скончался российский актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС рассказал сын актера Антон Герасимов.

"Да, его не стало. Месяц назад случился инсульт, впал в кому и уже не вышел", – сказал собеседник агентства, добавив, что прощание с актером состоится 19 апреля, не уточнив время и места похорон.

Отмечается, что Герасимов родился 31 августа 1950 года. Актер снимался в советских фильмах "Освобождение: Битва за Берлин", "Аты-баты, шли солдаты...", а также появлялся в эпизодических ролях в российских сериалах.

Больше всего Владимир Герасимов известен по работе над русским дубляжом – актер озвучивал на русском языке в том числе Брюса Уиллиса в фильмах "Неудержимые" и "РЭД 2", а также Джона Траволту в "Из Парижа с любовью" и "Базе "Клейтон". Кроме того, голос актера можно услышать в мультфильме "Гравити Фоллз" – он озвучил дядю Стэна.

Ранее сообщалось, что 76-летний боксер, двукратный чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман скончался 21 марта 2025 года.