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Культура и шоу-бизнес

Нет лимита на детей: Оксана Самойлова и Джиган планируют пятую дочку

Самойлова и Джиган планируют пятую дочку, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 01:52 Фото: Instagram/samoylovaoxana
Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, и его супруга Оксана Самойлова рассказали о планах завести пятого ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала "Звездач", пара планирует родить девочку. Предпринимательница также отметила, что допускает возможность воспользоваться услугами суррогатной матери.

"Я нормально отношусь к суррогатному материнству, но все-таки, если у тебя физически есть возможность сделать это самостоятельно, то, конечно, самостоятельно", – добавила она.

Между тем Джиган отметил, что у него "нет лимита на детей", и заявил, что готов еще больше работать.

Ранее Самойлова раскрыла качества Джигана, которые ее бесят.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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