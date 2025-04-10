Нет лимита на детей: Оксана Самойлова и Джиган планируют пятую дочку
Фото: Instagram/samoylovaoxana
Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, и его супруга Оксана Самойлова рассказали о планах завести пятого ребенка, сообщает Zakon.kz.
По информации Telegram-канала "Звездач", пара планирует родить девочку. Предпринимательница также отметила, что допускает возможность воспользоваться услугами суррогатной матери.
"Я нормально отношусь к суррогатному материнству, но все-таки, если у тебя физически есть возможность сделать это самостоятельно, то, конечно, самостоятельно", – добавила она.
Между тем Джиган отметил, что у него "нет лимита на детей", и заявил, что готов еще больше работать.
Ранее Самойлова раскрыла качества Джигана, которые ее бесят.
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