Оксана Самойлова раскрыла качества Джигана, которые ее бесят

Популярный российский блогер и предпринимательница Оксана Самойлова и рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштеин) рассказали о качествах, которые их бесят друг в друге, сообщает Zakon.kz.

Трендовым видео "Я хотя бы не" бизнесвумен поделилась в своем Instagram 29 января 2025 года.

"Игра, которая покажет, чем вы больше всего бесите друг друга", – написала Оксана под публикацией.

По словам Самойловой, она никогда:

не играет в карты по 20 часов в день;

не лежит до последнего на диване, когда через 5 минут нужно быть где-то в определенном месте, и никогда не подрывается с криками: "Где мое все?! Я опаздываю!";

не орет на всех вокруг.

А Денис отметил, что он никогда:

не собирается по 2 часа;

не забывает отвечать на телефон;

неплохо кушает.

"У тебя какие-то безобидные. Потому что я идеальная?" – спросила Оксана у мужа.

На это Джиган не раздумывая ответил: "Да".

Поклонникам ролик понравился и они потребовали от супругов продолжения:

"Я требую продолжения".

"Джиган серьезно занервничал".

"Кто бы что не говорил, они классная пара".

"Он такой милый, потому что денег меньше?"

"У Оксаны черный пояс по укрощению Джиги".

"Такие смешные, гармоничная пара, любви вам".

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Ранее сообщалось, что Джиган и Оксана Самойлова приступили к строительству своего жилья.