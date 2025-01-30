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Культура и шоу-бизнес

Оксана Самойлова раскрыла качества Джигана, которые ее бесят

Оксана Самойлова раскрыла качества Джигана, которые ее бесят, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 12:24 Фото: Instagram/samoylovaoxana
Популярный российский блогер и предпринимательница Оксана Самойлова и рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштеин) рассказали о качествах, которые их бесят друг в друге, сообщает Zakon.kz.

Трендовым видео "Я хотя бы не" бизнесвумен поделилась в своем Instagram 29 января 2025 года.

"Игра, которая покажет, чем вы больше всего бесите друг друга", – написала Оксана под публикацией.

По словам Самойловой, она никогда:

  • не играет в карты по 20 часов в день;
  • не лежит до последнего на диване, когда через 5 минут нужно быть где-то в определенном месте, и никогда не подрывается с криками: "Где мое все?! Я опаздываю!";
  • не орет на всех вокруг.

А Денис отметил, что он никогда:

  • не собирается по 2 часа;
  • не забывает отвечать на телефон;
  • неплохо кушает.

"У тебя какие-то безобидные. Потому что я идеальная?" – спросила Оксана у мужа.

На это Джиган не раздумывая ответил: "Да".

Поклонникам ролик понравился и они потребовали от супругов продолжения:

  • "Я требую продолжения".
  • "Джиган серьезно занервничал".
  • "Кто бы что не говорил, они классная пара".
  • "Он такой милый, потому что денег меньше?"
  • "У Оксаны черный пояс по укрощению Джиги".
  • "Такие смешные, гармоничная пара, любви вам".

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Ранее сообщалось, что Джиган и Оксана Самойлова приступили к строительству своего жилья.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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