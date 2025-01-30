Оксана Самойлова раскрыла качества Джигана, которые ее бесят
Фото: Instagram/samoylovaoxana
Популярный российский блогер и предпринимательница Оксана Самойлова и рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштеин) рассказали о качествах, которые их бесят друг в друге, сообщает Zakon.kz.
Трендовым видео "Я хотя бы не" бизнесвумен поделилась в своем Instagram 29 января 2025 года.
"Игра, которая покажет, чем вы больше всего бесите друг друга", – написала Оксана под публикацией.
По словам Самойловой, она никогда:
- не играет в карты по 20 часов в день;
- не лежит до последнего на диване, когда через 5 минут нужно быть где-то в определенном месте, и никогда не подрывается с криками: "Где мое все?! Я опаздываю!";
- не орет на всех вокруг.
А Денис отметил, что он никогда:
- не собирается по 2 часа;
- не забывает отвечать на телефон;
- неплохо кушает.
"У тебя какие-то безобидные. Потому что я идеальная?" – спросила Оксана у мужа.
На это Джиган не раздумывая ответил: "Да".
Поклонникам ролик понравился и они потребовали от супругов продолжения:
- "Я требую продолжения".
- "Джиган серьезно занервничал".
- "Кто бы что не говорил, они классная пара".
- "Он такой милый, потому что денег меньше?"
- "У Оксаны черный пояс по укрощению Джиги".
- "Такие смешные, гармоничная пара, любви вам".
Материал по теме
Жена рэпера Джигана предложила детям переехать в детдом
Ранее сообщалось, что Джиган и Оксана Самойлова приступили к строительству своего жилья.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript