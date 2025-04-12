#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
514.94
583.74
6.13
Культура и шоу-бизнес

Выяснилась точная причина смерти актера Вэла Килмера

Актер, артист, фото, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 08:56 Фото: Facebook/Val Kilmer
1 апреля в возрасте 65 лет умер актер Вэл Килмер. Тогда журналисты сообщали, что мужчина скончался из-за пневмонии, но теперь выяснилась точная причина его смерти, сообщает Zakon.kz.

В документе Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес (США) говорится, что смерть Килмера наступила в результате острой гипоксемической дыхательной недостаточности, хронической дыхательной недостаточности и плоскоклеточной карциномы основания языка.

Среди сопутствующих факторов отмечаются недоедание и трахеокожный свищ.

Фанатам комиксов и супергероики Вэл известен по роли Бэтмена в ленте "Бэтмен навсегда". Помимо нее, он также сыграл в фильмах "Схватка", "Дежавю", "Вэл", "Настоящая любовь" и во многих других проектах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Макпал Жунусова повергла фанатов в шок TikTok-трендом
Культура и шоу-бизнес
07:20, Сегодня
Макпал Жунусова повергла фанатов в шок TikTok-трендом
Татьяна Навка эмоционально высказалась о творческом разрыве с фигуристом Костомаровым
Культура и шоу-бизнес
05:59, Сегодня
Татьяна Навка эмоционально высказалась о творческом разрыве с фигуристом Костомаровым
Динара Сатжан снялась в фильме про полицейских
Культура и шоу-бизнес
03:40, 12 апреля 2025
Динара Сатжан снялась в фильме про полицейских
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: