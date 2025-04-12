Выяснилась точная причина смерти актера Вэла Килмера
Фото: Facebook/Val Kilmer
1 апреля в возрасте 65 лет умер актер Вэл Килмер. Тогда журналисты сообщали, что мужчина скончался из-за пневмонии, но теперь выяснилась точная причина его смерти, сообщает Zakon.kz.
В документе Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес (США) говорится, что смерть Килмера наступила в результате острой гипоксемической дыхательной недостаточности, хронической дыхательной недостаточности и плоскоклеточной карциномы основания языка.
Среди сопутствующих факторов отмечаются недоедание и трахеокожный свищ.
Фанатам комиксов и супергероики Вэл известен по роли Бэтмена в ленте "Бэтмен навсегда". Помимо нее, он также сыграл в фильмах "Схватка", "Дежавю", "Вэл", "Настоящая любовь" и во многих других проектах.
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