Выяснилась точная причина смерти актера Вэла Килмера

Фото: Facebook/Val Kilmer

1 апреля в возрасте 65 лет умер актер Вэл Килмер. Тогда журналисты сообщали, что мужчина скончался из-за пневмонии, но теперь выяснилась точная причина его смерти, сообщает Zakon.kz.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: