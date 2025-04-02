Умер Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена и Джима Моррисона

Во вторник, 1 апреля 2025 года, в Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет скончался голливудский актер Вэл Килмер, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала его дочь Мерседес Килмер, причиной смерти стала пневмония, пишет The New York Times. В 2014 году у Килмера диагностировали рак горла, но он излечился от него, добавила дочь.

Килмер как актер дебютировал в полнометражном фильме-пародии на шпионский фильм времен Холодной войны "Совершенно секретно!" (1984), в котором сыграл понравившегося публике американского певца, трясущего бедрами, в Берлине, невольно вовлеченного в восточногерманский заговор по воссоединению страны.

Второй картиной с участием Килмера снова стала комедия. "Настоящий гений" принес Вэлу успех и любовь поклонников, а его протеже Габриэль Джаррет удостоился награды в номинации "Лучший актер" на кинофестивале в Париже.

В 1986 году актер появился в фильме "Лучший стрелок" вместе с Томом Крузом. Через два года Вэл очутился в касте сказки "Уиллоу" ("Виллоу").

Фильмография артиста постепенно пополнялась, и он становился все более узнаваемым и популярным. Настоящим успехом стала роль Джима Моррисона в биографическом проекте "Дорз".

В дальнейшем Килмеру доверили центрального персонажа в кинокомиксе "Бэтмен навсегда". Также Вэл заменил Майкла Китона, который ранее изобразил героя комиксов в блокбастерах "Бэтмен" и "Бэтмен возвращается".

Параллельно исполнитель снялся вместе с Аль Пачино и Робертом Де Ниро в фильме "Схватка".

В 2021 году Килмер стал героем документального фильма "Val", основанного на десятилетиях архивных съемок. Его дети были ассоциированными продюсерами, а его сын Джек был рассказчиком. Фильм получил несколько наград, включая премию Critics Choice Award за лучший исторический или биографический документальный фильм.

29 марта 2025 года в возрасте 90 лет скончался американский актер Ричард Чемберлен, известный по ролям в сериалах "Сегун" и "Поющие в терновнике".