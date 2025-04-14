40-летняя Ерке Есмахан рассказала, какие планы ей пришлось поменять из-за беременности

Об этом она написала в Instagram.

Поклонники артистки пожелали ей, чтобы задуманное осуществилось:

– Я надеюсь, что таких красивых девушек, как Тотанай, будет больше. Пусть Аллах даст вам безопасность и счастье, безопасно переезжайте в свои новые дома и приумножайтесь в этом доме. Я вижу каждую историю, которую вы публикуете. Желаю вам хорошей жизни.

– Пусть Аллах сбережет тебя.

– Выполняй заказы и продолжай радовать свою семью.

– Желаю благополучных родов. Пусть будет праздник двойным и все будет красиво.