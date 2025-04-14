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Культура и шоу-бизнес

40-летняя Ерке Есмахан рассказала, какие планы ей пришлось поменять из-за беременности

Ерке Есмахан опубликовала фотографии с сыном, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 20:44 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская исполнительница Ерке Есмахан опубликовала фотографии с сыном и рассказала о том, что планировала отметить семейный юбилей, но поменяла планы из-за скорых родов, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала в Instagram.

"Мы планировали провести этим летом большой юбилей. В связи с моей беременностью и скорыми родами мы поменяли все планы. Дай Аллах, в следующем году мы будем праздновать двойной праздник. Если, конечно, у нас больше не будет заказов", – подписала пост артистка.

Поклонники артистки пожелали ей, чтобы задуманное осуществилось:

– Я надеюсь, что таких красивых девушек, как Тотанай, будет больше. Пусть Аллах даст вам безопасность и счастье, безопасно переезжайте в свои новые дома и приумножайтесь в этом доме. Я вижу каждую историю, которую вы публикуете. Желаю вам хорошей жизни.

– Пусть Аллах сбережет тебя.

– Выполняй заказы и продолжай радовать свою семью.

– Желаю благополучных родов. Пусть будет праздник двойным и все будет красиво.

Ранее Ерке Есмахан рассказала, как протекает ее вторая беременность.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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