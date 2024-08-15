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Ерке Есмахан развеяла миф о беременности

Ерке Есмахан развеяла миф о беременности, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 10:59 Фото: Instagram/erke_esmahan
39-летняя популярная казахстанская певица Ерке Есмахан опубликовала серию новых фотографий и затронула тему изменений в организме после беременности, сообщает Zakon.kz.

Актриса в подписи к публикации вспомнила о предупреждениях и советах от окружающих.

"Говорили же: "После родов выпадают волосы, ничего не остается". У меня же они, наоборот, даже стали гуще".Ерке Есмахан

Также добавила, что у нее изменилось внутреннее состояние.

"Я начала расцветать по-другому. На самом деле, кажется, у меня по природе все по-другому".Ерке Есмахан

В заключении супруга 28-летнего музыканта RaiM обратилась к подписчикам с предложением поделиться их изменениями.

23 ноября 2023 года исполнители RaiM и Ерке Есмахан сообщили, что стали родителями. Позднее певица опубликовала первые кадры после рождения второго сына.

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