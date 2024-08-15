Ерке Есмахан развеяла миф о беременности

39-летняя популярная казахстанская певица Ерке Есмахан опубликовала серию новых фотографий и затронула тему изменений в организме после беременности, сообщает Zakon.kz.

Актриса в подписи к публикации вспомнила о предупреждениях и советах от окружающих.

"Говорили же: "После родов выпадают волосы, ничего не остается". У меня же они, наоборот, даже стали гуще". Ерке Есмахан

Также добавила, что у нее изменилось внутреннее состояние.

"Я начала расцветать по-другому. На самом деле, кажется, у меня по природе все по-другому". Ерке Есмахан

В заключении супруга 28-летнего музыканта RaiM обратилась к подписчикам с предложением поделиться их изменениями.

23 ноября 2023 года исполнители RaiM и Ерке Есмахан сообщили, что стали родителями. Позднее певица опубликовала первые кадры после рождения второго сына.