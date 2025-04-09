40-летняя Ерке Есмахан рассказала, как протекает ее вторая беременность

Популярная казахстанская исполнительница Ерке Есмахан поделилась с подписчиками о том, как протекает ее вторая беременность, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 9 апреля написала пост на своей странице в Instagram.

"Кажется, моя беременность такая дооолгая. Все еще хожу, переваливаясь. Уже объездила Европу, Азию, Арабские Эмираты, а малышу все еще не хочется появляться на свет. Ну что ж, будем ждать, что бы там ни было", – написала Есмахан.

Вместе с тем, артистка опубликовала серию снимков с отдыха Дубае.

"Пусть всем передадутся такие же кайфовые отдых, шоппинг и беременность! Безгранично благодарна Аллаху!" – заключила она.

Между тем ранее стало известно, что Кристину Асмус со скандалом отстранили от съемок сериала "Склиф".