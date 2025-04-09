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Культура и шоу-бизнес

40-летняя Ерке Есмахан рассказала, как протекает ее вторая беременность

Ерке Есмахан, беременность , фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 01:51 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская исполнительница Ерке Есмахан поделилась с подписчиками о том, как протекает ее вторая беременность, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 9 апреля написала пост на своей странице в Instagram.

"Кажется, моя беременность такая дооолгая. Все еще хожу, переваливаясь. Уже объездила Европу, Азию, Арабские Эмираты, а малышу все еще не хочется появляться на свет. Ну что ж, будем ждать, что бы там ни было", – написала Есмахан.

Вместе с тем, артистка опубликовала серию снимков с отдыха Дубае.

"Пусть всем передадутся такие же кайфовые отдых, шоппинг и беременность! Безгранично благодарна Аллаху!" – заключила она.

Между тем ранее стало известно, что Кристину Асмус со скандалом отстранили от съемок сериала "Склиф". 

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Айсулу Омарова
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