Поклонникам не понравилось обращение Кайрата Нуртаса к супруге
В социальной сети он назвал ее "битвой своего сердца", "достойной душой" и мамой его сына.
"С днем рождения, моя звезда", – резюмировал Нуртас.
Однако такой порыв артиста оценили далеко не все его поклонники:
– Вам повезло с такой супругой, а вы не цените. Так что берегите свою семью они у вас прекрасные.
– Так любимую жену, маму твоих деток, не поздравляют. Букет огромный в руки и подарок и туда туда, где дети, где она единственная.
– Кайрат, береги свою семью. Это самое ценное что есть у тебя.
– Вы две половинки одной души. Цените свою любовь, она прекрасная женщина, эталон красоты и мудрости. Мамочка твоих деток. С днем рождения, богиня.
– Только вспомнил, поздно поздравлять и постить.
Отметим, что день рождения у Жулдыз Абдукаримовой 14 апреля. Ей исполнилось 37 лет. Видимо, подписчикам не понравилось, что Нуртас поздравил супругу поздно вечером.
Ранее, в конце марта, пара поделилась с подписчиками, что они улетели с семьей в Абу-Даби (Дубай).