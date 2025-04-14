Поклонникам не понравилось обращение Кайрата Нуртаса к супруге

Известный казахстанский музыкальный исполнитель Кайрат Нуртас нежно поздравил супругу, артистку Жулдыз Абдукаримову, с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети он назвал ее "битвой своего сердца", "достойной душой" и мамой его сына.

"С днем рождения, моя звезда", – резюмировал Нуртас.

Однако такой порыв артиста оценили далеко не все его поклонники:

– Вам повезло с такой супругой, а вы не цените. Так что берегите свою семью они у вас прекрасные. – Так любимую жену, маму твоих деток, не поздравляют. Букет огромный в руки и подарок и туда туда, где дети, где она единственная.

– Кайрат, береги свою семью. Это самое ценное что есть у тебя. – Вы две половинки одной души. Цените свою любовь, она прекрасная женщина, эталон красоты и мудрости. Мамочка твоих деток. С днем рождения, богиня. – Только вспомнил, поздно поздравлять и постить.

Отметим, что день рождения у Жулдыз Абдукаримовой 14 апреля. Ей исполнилось 37 лет. Видимо, подписчикам не понравилось, что Нуртас поздравил супругу поздно вечером.

Ранее, в конце марта, пара поделилась с подписчиками, что они улетели с семьей в Абу-Даби (Дубай).