Жена Кайрата Нуртаса покинула Казахстан

Жена казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова покинула Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Предприниматель и актриса находится в Турции. И сегодня, 15 октября, она решила поделиться красотами пролива между Европой и Малой Азией – Босфора.

Фотографии Жулдыз Абдукаримова подписала словами из романа "Сладкая соль Босфора" Эльчина Сафарли:

"Стамбульская осень особенная…В ней меньше оранжево-желтых оттенков. Бежево-серых больше…".

Подписчики супруги Кайрата Нуртаса выразили восхищение ее образом и пожелали хорошего отдыха.

Отметим, что недавно, 11 октября 2024 года, Жулдыз Абдукаримова рассказала о проблемах с которыми столкнулась после того, как опубликовала свою неприятную историю обмана.