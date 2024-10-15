Жена Кайрата Нуртаса покинула Казахстан
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Жена казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова покинула Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Предприниматель и актриса находится в Турции. И сегодня, 15 октября, она решила поделиться красотами пролива между Европой и Малой Азией – Босфора.
Фотографии Жулдыз Абдукаримова подписала словами из романа "Сладкая соль Босфора" Эльчина Сафарли:
"Стамбульская осень особенная…В ней меньше оранжево-желтых оттенков. Бежево-серых больше…".
Подписчики супруги Кайрата Нуртаса выразили восхищение ее образом и пожелали хорошего отдыха.
Отметим, что недавно, 11 октября 2024 года, Жулдыз Абдукаримова рассказала о проблемах с которыми столкнулась после того, как опубликовала свою неприятную историю обмана.
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