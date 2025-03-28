Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова покинули Казахстан

Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас и его жена, артистка Жулдыз Абдукаримова, улетели из страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из их сторис в Instagram. Жулдыз Абдукаримова поделилась, что они улетели в Абу-Даби (Дубай).

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Отметим, что видео семьи не совместные. Так, Абдукаримова поделилась кадрами с одним из сыновей – Ханом.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

А Кайрат Нуртас опубликовал видео поездки в кабриолете с другим сыном.

Еще двое детей пары – дочки Сезим и Алау – пока остались за кадром.

Накануне, 27 марта, казахстанцев сразила маленькая девочка, которая вышла на сцену к Кайрату Нуртасу, чтобы вручить ему цветы, и осталась с там, чтобы потанцевать.