Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова покинули Казахстан
Фото: wikimedia
Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас и его жена, артистка Жулдыз Абдукаримова, улетели из страны, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из их сторис в Instagram. Жулдыз Абдукаримова поделилась, что они улетели в Абу-Даби (Дубай).
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Отметим, что видео семьи не совместные. Так, Абдукаримова поделилась кадрами с одним из сыновей – Ханом.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
А Кайрат Нуртас опубликовал видео поездки в кабриолете с другим сыном.
Еще двое детей пары – дочки Сезим и Алау – пока остались за кадром.
Накануне, 27 марта, казахстанцев сразила маленькая девочка, которая вышла на сцену к Кайрату Нуртасу, чтобы вручить ему цветы, и осталась с там, чтобы потанцевать.
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