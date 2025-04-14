Певец Мот зажег зал в Алматы с помощью "заклинания"

Популярный музыкальный исполнитель Матвей Мельников, более известный публике под псевдонимом Мот, 13 апреля 2025 года с концертом выступил в Алматы. Поклонники творчества остались в небывалом восторге от представления, сообщает Zakon.kz.

Сам артист разместил небольшое видео с музыкального вечера. В кадре он обращается к зрителям с просьбой включить фонарики на смартфонах, но необычным способом, а с "заклинанием", произнеся всего лишь два слова "Siri" и "Люмос".

После чего темный зал освещается тысячами огоньков.

Если в iPhone активировать Siri и сказать "Люмос", на смартфоне включится фонарик.

"Магия вне Хогвартса. Замурашечное заклинание", – отметил Мот в описании к видео.

Это был шикарный концерт! Спасибо.

Лучший. Спасибо за помощь, за эмоции и за мурашки! Алматы любит тебя!

Невероятный концерт. Благодарим за талант, эмоции и драйв.

Спасибо за лучший концерт в моей жизни.

Спасибо за творчество, в котором каждый может найти свое – любовь, боль, надежду или просто себя настоящего.

Спасибо за волшебный вечер.

Было классно.

Концерт, который подарил миллион эмоций, – отмечают благодарные зрители.

Сегодня, 14 апреля, состоится второй концерт певца. И далее Мот отправится в Астану. Уже в столице Казахстана шоу пройдут 16 и 17 апреля.

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