Павел Дуров поздравил с Пасхой, оголив торс и сделав фото с козлятами

Миллиардер и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал необычное поздравление с Пасхой и показал полуголое фото из сеновала с козлятами. Его публикация вызвала небывалый отклик среди подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Предприниматель разместил ряд фото, на которых с обнаженным торсом сидит в помещении, стилизованном под хлев, в окружении ягнят. Его ноги укрыты белой тканью.

"С Пасхой – днем свободы и возрождения", – сказано в подписи к публикации.

Комментаторы не заставили себя долго ждать, хотя и растерялись, не ожидая увидеть столь оригинальное поздравление.

Иногда он выглядит как вымышленный персонаж.

Кулич выпал изо рта, спасибо.

Даже не знаю, что сказать.

Побойся.

Так еще никто с Пасхой не поздравлял.

Порой мне кажется, что Паша – персонаж из The Sims, которого создала 11-летняя девочка.

Вот он – настоящий дубайский шоколад!

Его взломали. Хочу сказать что-то в его защиту.

Сильно.

Как тебе такое, Илон Маск?

Паш, ну ты Пасху с Рождеством перепутал же.

Бывают такие моменты, когда зашел не в ту дверь.

Подобными фотосессиями 40-летний Дуров стал делиться с общественностью с 2018 года.

В 2014 году Дуров уехал из России, сейчас он живет в ОАЭ. По данным на апрель 2025 года, он занимает 118-е место в списке Forbes среди самых богатых людей мира с состоянием 17,1 млрд долларов.

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