Павел Дуров поздравил с Пасхой, оголив торс и сделав фото с козлятами
Предприниматель разместил ряд фото, на которых с обнаженным торсом сидит в помещении, стилизованном под хлев, в окружении ягнят. Его ноги укрыты белой тканью.
"С Пасхой – днем свободы и возрождения", – сказано в подписи к публикации.
Комментаторы не заставили себя долго ждать, хотя и растерялись, не ожидая увидеть столь оригинальное поздравление.
- Иногда он выглядит как вымышленный персонаж.
- Кулич выпал изо рта, спасибо.
- Даже не знаю, что сказать.
- Побойся.
- Так еще никто с Пасхой не поздравлял.
- Порой мне кажется, что Паша – персонаж из The Sims, которого создала 11-летняя девочка.
- Вот он – настоящий дубайский шоколад!
- Его взломали. Хочу сказать что-то в его защиту.
- Сильно.
- Как тебе такое, Илон Маск?
- Паш, ну ты Пасху с Рождеством перепутал же.
- Бывают такие моменты, когда зашел не в ту дверь.
Подобными фотосессиями 40-летний Дуров стал делиться с общественностью с 2018 года.
В 2014 году Дуров уехал из России, сейчас он живет в ОАЭ. По данным на апрель 2025 года, он занимает 118-е место в списке Forbes среди самых богатых людей мира с состоянием 17,1 млрд долларов.
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