"Достойно": мама оценила премьеру Лизы Арзамасовой в "Идиоте"
Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова опубликовала небольшое видео. В кадре можно заметить завершение спектакля по мотивам романа "Идиот" Фёдора Достоевского, где молодая жена фигуриста Ильи Авербуха сыграла роль князя Мышкина, сообщает Zakon.kz.
В подписи к публикации телеведущая рассказала, что после игры всегда ждет слов от мамы.
"Второй день премьеры. Сегодня смотрела мама. Я всегда жду ее самого первого слова после просмотра. Дальше могут быть подробные разборы, похвала и критика, эмоции и размышления. Но самое первое слово остается навсегда. Сегодня она сказала: "Достойно!"Лиза Арзамасова
Комментаторы добавили, что остались в восторге от увиденного.
- Прекрасный спектакль, спасибо! Второй день под впечатлением!
- Браво! Еще один прекрасный спектакль!
- Самое главное слово похвалы – это, конечно, от мамы!
- Спасибо, это было великолепно! Незабываемо!
- Удачи и сил! А мама рядом – это просто классно.
Материал по теме
Мама и поющий сын Лизы Арзамасовой восхитили фанатов
Ранее казахстанский исполнитель с мировой популярностью Димаш Кудайберген объявил о дате и времени старта продаж билетов на известном сайте.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript