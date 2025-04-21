"Достойно": мама оценила премьеру Лизы Арзамасовой в "Идиоте"

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова опубликовала небольшое видео. В кадре можно заметить завершение спектакля по мотивам романа "Идиот" Фёдора Достоевского, где молодая жена фигуриста Ильи Авербуха сыграла роль князя Мышкина, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации телеведущая рассказала, что после игры всегда ждет слов от мамы.

"Второй день премьеры. Сегодня смотрела мама. Я всегда жду ее самого первого слова после просмотра. Дальше могут быть подробные разборы, похвала и критика, эмоции и размышления. Но самое первое слово остается навсегда. Сегодня она сказала: "Достойно!" Лиза Арзамасова

Комментаторы добавили, что остались в восторге от увиденного.

Прекрасный спектакль, спасибо! Второй день под впечатлением!

Браво! Еще один прекрасный спектакль!

Самое главное слово похвалы – это, конечно, от мамы!

Спасибо, это было великолепно! Незабываемо!

Удачи и сил! А мама рядом – это просто классно.

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