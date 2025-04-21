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Культура и шоу-бизнес

"Достойно": мама оценила премьеру Лизы Арзамасовой в "Идиоте"

Лиза Арзамасов, &quot;Идиот&quot;, семья, мама, реакция, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 10:15 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова опубликовала небольшое видео. В кадре можно заметить завершение спектакля по мотивам романа "Идиот" Фёдора Достоевского, где молодая жена фигуриста Ильи Авербуха сыграла роль князя Мышкина, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации телеведущая рассказала, что после игры всегда ждет слов от мамы.

"Второй день премьеры. Сегодня смотрела мама. Я всегда жду ее самого первого слова после просмотра. Дальше могут быть подробные разборы, похвала и критика, эмоции и размышления. Но самое первое слово остается навсегда. Сегодня она сказала: "Достойно!"Лиза Арзамасова

Комментаторы добавили, что остались в восторге от увиденного.

  • Прекрасный спектакль, спасибо! Второй день под впечатлением!
  • Браво! Еще один прекрасный спектакль!
  • Самое главное слово похвалы – это, конечно, от мамы!
  • Спасибо, это было великолепно! Незабываемо!
  • Удачи и сил! А мама рядом – это просто классно.

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Мама и поющий сын Лизы Арзамасовой восхитили фанатов

Ранее казахстанский исполнитель с мировой популярностью Димаш Кудайберген объявил о дате и времени старта продаж билетов на известном сайте.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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