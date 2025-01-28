"Павел сделал Павла": Воля из ледяной ванны обратился к Дурову

Знаменитый юморист Павел Воля времени зря не теряет. Ведущий не только находится на съемках нового шоу, но и записывает обращения к богатейшему предпринимателю Павлу Дурову, сообщает Zakon.kz.

Так, на странице в Instagram 45-летний ведущий Comedy Club опубликовал новое видео. В кадре Воля расположился в ванне со льдом. Он шутливо обращается с просьбой соорудить ему коктейль и "поддать парка".

Также в ролике можно увидеть Павла Дурова, принимающего ледяную ванну. Собственно, ему и посвящен новый ролик. Все дело в том, что несколько лет назад основатель социальной сети "ВКонтакте" поделился своим необычным ритуалом начала дня – купанием в ледяной ванне.

Тогда его подписчики нашли эти действия забавными и сделали предпринимателя героем новых мемов.

"Можете не переводить, это для Паши Дурова прикол!" – уточнил Воля в подписи к своему посту.

Творческий подход шоумена не остался без внимания комментаторов.

Павел сделал Павла! Блестящее исполнение!

Павел сделал Павла и родился павлин.

У Воли видно по льдинкам, что вода теплая.

Это у всех Павлов такой прикол?

Походу у Павлов это заразительный вирус принимать ледяные ванны.

Это слишком вольно для Дурова.

Ни одна мышца не дернулась.

Кстати, чем-то похожи, тоже черты лица заостренные и умные, – пишут пользователи после просмотра.

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