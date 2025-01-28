"Павел сделал Павла": Воля из ледяной ванны обратился к Дурову
Так, на странице в Instagram 45-летний ведущий Comedy Club опубликовал новое видео. В кадре Воля расположился в ванне со льдом. Он шутливо обращается с просьбой соорудить ему коктейль и "поддать парка".
Также в ролике можно увидеть Павла Дурова, принимающего ледяную ванну. Собственно, ему и посвящен новый ролик. Все дело в том, что несколько лет назад основатель социальной сети "ВКонтакте" поделился своим необычным ритуалом начала дня – купанием в ледяной ванне.
Тогда его подписчики нашли эти действия забавными и сделали предпринимателя героем новых мемов.
"Можете не переводить, это для Паши Дурова прикол!" – уточнил Воля в подписи к своему посту.
Творческий подход шоумена не остался без внимания комментаторов.
- Павел сделал Павла! Блестящее исполнение!
- Павел сделал Павла и родился павлин.
- У Воли видно по льдинкам, что вода теплая.
- Это у всех Павлов такой прикол?
- Походу у Павлов это заразительный вирус принимать ледяные ванны.
- Это слишком вольно для Дурова.
- Ни одна мышца не дернулась.
- Кстати, чем-то похожи, тоже черты лица заостренные и умные, – пишут пользователи после просмотра.
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