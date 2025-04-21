"Я потеряла глянец, но нашла настоящую любовь": Томирис Какимова показала жизнь в ауле после замужества

Обладательница титула "Мисс Казахстан-2022" Томирис Какимова стала чаще выкладывать видео о своей замужней жизни. Однако теперь она не столичная красотка с подиума, а счастливая келин из аула, сообщает Zakon.kz.

Томирис Какимова на своей странице в Instagram продолжает делиться жизнерадостными видео. Только в этот раз речь вовсе не о красоте, моде и гламуре, а о самом настоящем семейном счастье.

"Мой муж мне сказал, что его зовут Абиль. Я подумала: "О, столичный парень, бизнес-класс, смузи по утрам". А оказалось, что он из аула, где вместо смузи – кумыс, а вместо "убера" – трактор его папы". Томирис Какимова

Девушка призналась, что мечтала о Нью-Йорке, башнях, небоскребах, а взамен получила жизнь в западной стороне аула.

"Но там красиво, люди веселятся, запах коров и красивый вид. Но он не просто привел меня, а стал рядом, даже когда я мыла посуду, он стоял и шутил. Я привыкла к подиумам, свету софитов. А теперь я келин с баурсаком в руке и чувствую себя настоящей. Я подумала, что теряю глянец, а нашла любовь, простую, настоящую, аульскую". Томирис Какимова

Поклонники только поддержали красотку и пожелали ей счастья:

Желаю, чтобы муж носил на руках.

Единственная, кто не врет о лакшери-жизни. Супер, очень приятно на вас смотреть.

Классно, что вы выбрали реальную жизнь, а не иллюзию.

"Мисс Казахстан-2022" выбрали в Алматы. Томирис Какимова стала одной из самых популярных блогеров 2024 года.