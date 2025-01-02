Самые популярные казахстанские актрисы и блогеры 2024 года

В 2024 году появилась масса новых трендов и востребованных имен в соцсетях. Zakon.kz предлагает вспомнить самых упоминаемых казахстанок в Instagram и TikTok, которые привлекли внимание своей искренностью, харизмой и невероятной энергией.

Начнем с девушки, которая сама признается, что в 2024 году много работала над созданием и продвижением своего контента, – это бывшая солистка группы FM Сабина Мовлаева.

Блогер не только развивает свою карьеру в кино, но и активно ведет социальные сети. Количество ее подписчиков составляет 1,2 млн человек, а рилсы собирают миллионные просмотры в Сети. Сабина в основном снимает развлекательный контент в формате lifestyle, показывая при этом, как важно заботиться о здоровье и красоте. Она не думает сдавать свои позиции и каждый день размещает ролики, привлекая все больше внимания.

Еще одна казахстанка, которая часто "залетает" в рекомендации TikTok, –Томирис Какимова, она же "Мисс Казахстан – 2022". Она ведет личный блог, делится яркими моментами своей жизни и путешествиями по миру. На своем примере девушка показывает, что титул "Мисс Казахстан" – это не только красивая внешность, но и ответственность, саморазвитие и работа над собой. Ее харизма и уверенность делают ее одной из самых ярких казахстанок в медиапространстве.

Далее в список популярных вошли две актрисы, которые завоевали внимание казахстанцев своим юмором, талантом и красотой: Фариза Ескермес и Жазира Еркин. В прошлом году они участвовали в нескольких проектах и стали узнаваемыми в социальных сетях.

Так, Фариза Ескермес сыграла главную роль в фильме, основанном на реальных событиях, "Нурикамал", который вышел в прокат в 2024 году. Трогательная киноновинка о жертвах ради творчества полюбилась зрителям, а глубокая и эмоциональная игра актрисы не оставила равнодушными поклонников кино.

Вместе с тем обе актрисы снимались в одном проекте – в сериале "Бажа – 2", который набрал большое количество просмотров в YouTube.

В этом сериале персонажи показали различные модели семейных отношений, в которых многие пары узнали себя. Во время съемок актрисы делились процессом работы в юмористичном формате.

Замыкает пятерку популярных блогер Мадинахон Мамадалиева (более известная как Мадлен). На ее странице в Instagram 2 млн подписчиков, а рилсы набирают в среднем по миллиону просмотров. Казахстанка часто транслирует красивую и дорогую жизнь в социальных сетях. А также делится мыслями и жизненными ситуациями в сторис.

К слову, каждый год в соцсетях появляются новые тренды, и те, кто продвигает свой блог, вероятно, отслеживают эти изменения.

Причем с течением времени возникают новые "фишки", зависимые от запросов аудитории. Но существует закономерность, что многие рилсы сначала попадают в рекомендации в TikTok, а уже затем появляются в адаптированном виде в Instagram.

Отметим, что здесь собрана лишь часть самых часто упоминаемых в социальных сетях профилей, но, безусловно, существует еще много других популярных казахстанок, которые вносят свой вклад в развитие социальных медиа, узнаваемость себя и страны.