Читающая нация: "Хабар" поддерживает школьников лучшими книгами

В честь первого Национального дня книги агентство "Хабар" провело социальную акцию, напоминая: любовь к чтению начинается с первого прикосновения к страницам великих произведений.

Агентство "Хабар" передало 100 книг в библиотеку школы-лицея села Талапкер Акмолинской области. Школа была открыта в прошлом году в рамках проекта "Комфортная школа". В подборку вошли художественные произведения, мотивационная литература, а также книги из школьной программы. Все издания были специально отобраны, чтобы вдохновить учеников и развить у них устойчивый интерес к чтению. Каждая книга – это не просто текст, а часть культурного наследия и мудрости поколений.

Фото: агентство Хабар

Главная цель проекта – поддержка сельских школьных библиотек и формирование у детей устойчивой читательской культуры. Коллектив школы с энтузиазмом принял участие в акции, отметив, что новые книги не только пополнили библиотечный фонд, но и стали настоящим стимулом к регулярному чтению.

Исполняющая обязанности директора школы-лицея Бахыт Шакирова подчеркнула, что книжный фонд нового учебного заведения постепенно расширяется, а ценные издания, подаренные агентством "Хабар", помогают повысить мотивацию учащихся, стимулируют их мышление и стремление к знаниям.

Фото: агентство Хабар

Кроме того, в рамках недели "Национальный день книги" сотрудники агентства организовали акцию по раздаче книг в ТРЦ "Хан Шатыр" в Астане. Коллектив "Хабара" поделился десятками своих любимых изданий – от классики до современной прозы, включая редкие экземпляры. Всего было передано более 100 книг, каждая из которых нашла своего нового читателя.

Фото: агентство Хабар

"Книги имеют огромное значение в формировании личности. В связи с этим мы провели мероприятие в школе. Наша цель – популяризировать чтение среди детей, подать им положительный пример. Агентство "Хабар" уделяет большое внимание продвижению ценности чтения и формированию культуры знаний – как в эфире, так и в социальных сетях и через подобные инициативы. Ведь сильная читающая нация – это основа интеллектуального будущего страны", – отметил председатель правления АО "Агентство "Хабар" Кемелбек Ойшыбаев.