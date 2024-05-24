Пишущие книги казахстанцы смогут выиграть до 5 млн тенге

В Казахстане в честь праздника Национального дня книги объявили конкурс "Ұлттық кітап", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 24 мая в Министерстве культуры и информации, в конкурсе могут принять участие как физические, так и юридические лица, чьи книги были изданы в последние два года. Возрастных ограничений для участников нет.

Прием работ на конкурс в 2024 году будет проводиться в течение 30 календарных дней со дня установления Дня национальной книги (с 2025 года с 15 января по 1 апреля). Работы, поступившие после окончания срока приема, не будут регистрировать.

Участникам конкурса нужно выслать свои работы в электронном и печатном виде в трех экземплярах, а также информацию о себе на одной странице и фотографию.

Номинации конкурса:

1. Лучшая книга для детей: проза, поэзия, драматическое произведение в печатном варианте.

2. Лучший комикс.

3. Лучшая книга в направлении нон фикшн: познавательное, психологическое, мотивационное и книги по бизнесу.

4. Лучшая книга в жанре детектив: прозаическое произведение в печатном варианте.

5. Лучшая книга в жанре сатиры: проза, поэзия, драматическое произведение в печатном варианте.

6. Лучшая иллюстрированная книга: фотоальбом, сборник иллюстраций в печатном варианте.

7. Лучшая переводная книга: переводное произведение с соблюдением авторского права по направлению проза, поэзия, драматургия в печатном варианте

8. Лучшая книга в жанре фантастика;

9. Лучшее издательство: издательство, показавшее хорошие результаты на рынке в последние два года.

10. "Книга года" – Гран-при за лучшее издание года, показавшее хорошие результаты по продаже, изготовленное на очень высоком уровне по содержанию и издательско-полиграфическому качеству.

Вознаграждение

Общий призовой фонд каждой номинации (10 номинаций) – 4 000 000 тенге.

1-е место (одно) - 1 000 000 тенге.

2-е место (два) – 750 000 тенге.

3-е место (три) – 500 000 тенге.

Гран-при ("Книга года") (один) – 5 000 000 тенге.

Общий призовой фонд конкурса – 41 000 000 тенге.

Список победителей, которых определит жюри, будет опубликован на официальных сайтах организаторов. Победителей конкурса пригласят на церемонию награждения.

Информация о ходе конкурса будет размещаться на официальном сайте организаторов (Министерство культуры и информации РR) в их социальных сетях.

О том, что в Казахстане появится Национальный день книги, стало известно 6 мая 2024 года.