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Культура и шоу-бизнес

Поклонники Димаша Кудайбергена устроили праздник в Мехико

Артист, фото, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 07:45 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
В стенах Национального института педиатрии в Мехико в честь Дня мальчика и девочки, который отмечается в Мексике в апреле, мексиканские поклонники казахстанского певца Димаша Кудайбергена провели благотворительную акцию, сообщает Zakon.kz.

По информации Dimashnews.com, акция называется "Музыка Димаша в детских сердцах".

Фото: dimashnews.com

В мероприятии приняли участие фан-клубы из всех уголков Мексики: Dimah Qudaibergen Mexico, Dimash Tijuana Dears, Dimash Kudeaibergen Dears Mexico, Dimash Qudaibergen Mexico Be With Me Fanclub, Dimash & Dears Regias и Dears Chihuahua.

От имени Димаша Кудайбергена они передали детям в онкологическом отделении подарки и проявили искреннюю заботу о каждом.

"Национальный институт педиатрии оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь детям и подросткам, не имеющим социальной страховки. Здесь лечат пациентов с наиболее сложными диагнозами – от онкологии и неврологии до иммунологии и паразитологии", – говорится на сайте.

Один из маленьких пациентов с особой искренностью поблагодарил Димаша за такой душевный жест.

Ранее Димаш Кудайберген анонсировал выход своего концерта в кино.

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Аксинья Титова
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