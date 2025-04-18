Поклонники Димаша Кудайбергена устроили праздник в Мехико
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
В стенах Национального института педиатрии в Мехико в честь Дня мальчика и девочки, который отмечается в Мексике в апреле, мексиканские поклонники казахстанского певца Димаша Кудайбергена провели благотворительную акцию, сообщает Zakon.kz.
По информации Dimashnews.com, акция называется "Музыка Димаша в детских сердцах".
Фото: dimashnews.com
В мероприятии приняли участие фан-клубы из всех уголков Мексики: Dimah Qudaibergen Mexico, Dimash Tijuana Dears, Dimash Kudeaibergen Dears Mexico, Dimash Qudaibergen Mexico Be With Me Fanclub, Dimash & Dears Regias и Dears Chihuahua.
От имени Димаша Кудайбергена они передали детям в онкологическом отделении подарки и проявили искреннюю заботу о каждом.
"Национальный институт педиатрии оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь детям и подросткам, не имеющим социальной страховки. Здесь лечат пациентов с наиболее сложными диагнозами – от онкологии и неврологии до иммунологии и паразитологии", – говорится на сайте.
Один из маленьких пациентов с особой искренностью поблагодарил Димаша за такой душевный жест.
Ранее Димаш Кудайберген анонсировал выход своего концерта в кино.
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