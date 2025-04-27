На этом тема закрыта: Алсу сделала заявление касательно развода с Яном Абрамовым

Российская певица Алсу Абрамова сделала заявление касательно развода с бизнесменом Яном Абрамовым, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 27 апреля написала пост на своей странице в Instagram.

"Дорогие друзья, я никогда не была сторонницей рассказов о личном. Личное – оно на то и личное. НО в интернете продолжает активно распространяться множество слухов по поводу нашего с Яном развода, которые не соответствуют действительности.Именно поэтому мною принято решение опубликовать этот пост, чтобы один раз и навсегда закрыть эту тему. Мы с моим бывшим мужем Яном Абрамовым официально расторгли брак в августе прошлого года. Это было непростым решением как для меня, так и для Яна", – написала Алсу.

По ее словам, она счастлива, что между ними сегодня нет никаких разногласий, никаких недоговоренностей, никаких недовольств.

"Мы прожили вместе 18 лет, наполненных большим количеством счастливых моментов. Нас навсегда связывают наши замечательные дети. Совместно нас объединяет именно их будущее. Мы будем продолжать и встречаться, и окружать их вниманием, и воспитывать их в дружеской атмосфере, как полагается взрослым, мудрым людям, прошедшим длинный жизненный путь вместе, чтобы и после развода сохранять теплое и человеческое общение. Жизнь непростая штука. Недаром говорят: "Жизнь прожить – не поле перейти". Но тем самым она и интересна. Я благодарна Яну за наших детей, за наши совместные годы. Он очень хороший и заботливый отец для наших детей, который безгранично их любит и всегда и во всем рядом. А что может быть важнее в нашей жизни?! На этом тема закрыта. Всем добра и счастья", – заключила она.

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